Громадська рада при мері за передачу ТЕЦ в комунальну власність та покращення якості перевезень

29 листопада в Кризовому медіа-центрі.Херсон відбулося засідання херсонської Громадської ради.

На початку в режимі «вільного мікрофону» громадські діячі обговорили загальну ситуацію в місті, в тому числі і політичні процеси, які розгорнулись навколо міської влади. Спілкування було доволі емоційним, активісти мають велику купу питань до працівників виконавчих органів, але обговорення показало, що майже всі вони стоять осторонь від політичних змагань, адже розуміють, що громадська рада – не партія, а дорадчий орган при мері.

Потім обговорили такі актуальні питання як передача в комунальну власність міста Херсонської ТЕЦ та проблеми транспортної сфери.

На попередніх засіданнях Громадська рада підготувала до міського голови заяву, у якій визнала підготовку до опалювального сезону незадовільною та надала рекомендацію передати ТЕЦ в комунальну власність міста без боргів. Як зазначив член Громадської ради Володимир Молчанов, вкрай важливо, щоб була створена робоча група із залученням представників громадськості, яка вивчить ситуацію навкого ТЕЦ та надасть свої рекомендації щодо передачі її місту. Керівник громадської ради повідомив, що на найближчій сесії депутати звернуться з цього питання до Кабміну, і саме за ініціативою громадської ради.

Потім обговорювали ситуацію із транспортом. Олександр Мошнягул повідомив, що міський голова запропонував Громадській раді порекомендувати йому кандидатуру на посаду керівника управління транспорту.

Громадська рада одноголосно запропоновула на цю посаду Володимира Молчанова.

За словами Олександра Мошнягула, Володимир Миколаєнко зазначив, що незадоволений тим, що Резолюція громадських слухань по транспорту не стала частиною рішення виконкому про прийняття нового тарифу на перевезення в маршрутках. Тому представники ГР зможуть імплементувати свої пропозиції в робочому порядку.

Крім того, буде створена тимчасова контрольна депутатська комісія з перевірки роботи громадського транспорту, з якою представники ГР можуть взаємодіяти.

Наступного тижня плануються засідання всіх комітетів Громадської ради.