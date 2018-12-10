Громадська рада запрошує на обговорення бюджету міста на 2019 рік!

У понеділок, 17 грудня, о 13.00 у великій залі Херсонської міської ради у форматі круглого столу вібудеться обговорення бюджету Херсона на 2019 рік.

Цього року не проводились громадські слухання з обговорення бюджету на наступний рік, тому Громадська рада при Херсонському міському голові взяла ініціативу в свої руки та запрошує всіх небайдужих взяти участь в засіданні.

У заході візьмуть участь міський голова та начальник Департаменту фінансів. Громадська рада презентує свої проаозиції до бюджету-2019.