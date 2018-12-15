Где можно подписаться за отставку Херсонского городского головы?
Стали известны пункты, где можно подписаться за отставку Херсонского городского головы. Об этом сообщила в группе Патриотической громады Херсона общественная активистка Римма Бараненко.
Подписи граждан собирают по будням в помещениях Херсонского городского и районных советах города с 9-00 до 17-00. По выходным - в помещении главпочтамта с 10-00 до 14-00.
Как мы уже сообщали, 24 ноября состоялось собрание по созданию инициативной группы для отзыва Херсонского городского головы по народной инициативы. Созданной группе необходимо будет собрать подписи горожан за отзыв мэра в количестве большем, чем за него проголосовало на выборах 2015 года, то есть, больше чем 38 тысяч подписей. По информации СМИ на данный момент собрано около трех тысяч подписей.
Подписи граждан собирают по будням в помещениях Херсонского городского и районных советах города с 9-00 до 17-00. По выходным - в помещении главпочтамта с 10-00 до 14-00.
Как мы уже сообщали, 24 ноября состоялось собрание по созданию инициативной группы для отзыва Херсонского городского головы по народной инициативы. Созданной группе необходимо будет собрать подписи горожан за отзыв мэра в количестве большем, чем за него проголосовало на выборах 2015 года, то есть, больше чем 38 тысяч подписей. По информации СМИ на данный момент собрано около трех тысяч подписей.