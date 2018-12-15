Завтра исполком Херсонского горсовета рассмотрит проект бюджета
Завтра, 18 декабря состоится заседание исполнительного комитета Херсонского городского совета. В повестке дня три главных вопроса. Один из них - рассмотрение бюджета города на следующий год.
Также будет обсуждаться программа социально-экономического развития на следующий год.
Напомним, что сегодня Общественный совет при Херсонском городском голове рассмотрит проект бюджета и внесёт свои предложения в проект бюджета.
Бюджетная сессия горсовета состоится 21 декабря.
Также будет обсуждаться программа социально-экономического развития на следующий год.
Напомним, что сегодня Общественный совет при Херсонском городском голове рассмотрит проект бюджета и внесёт свои предложения в проект бюджета.
Бюджетная сессия горсовета состоится 21 декабря.