Володимир Миколаєнко у прямому ефірі відзвітує за рік своєї роботи

У п’ятницю, 21 грудня, о 19:20 Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко у прямому ефірі телеканалу "Скіфія.Херсон" відзвітує про рік своєї діяльності.

Протягом 52 хвилин Володимир Миколаєнко розкаже про здобутки на посаді та плани розвитку міста на наступний рік, а також дасть відповідь на гострі запитання активістів та журналістів.





Поставити своє запитання можна завчасно у соціальній мережі Facebook за хештегом #Запитай_Миколаєнка та протягом прямого ефіру за телефоном студії телеканалу “Скіфія”: (0552) 26-45-96, (066) 988-99-29 (вартість дзвінків згідно з тарифом вашого оператора).





Команда UA: Суспільне мовлення та Громадський Рух ЧЕСНО впроваджує всеукраїнський проект #Звіти_наживо, покликаний змінити застарілий формат звітування посадовців на інтерактивне інтерв’ю у прямому ефірі регіональних філій НСТУ.