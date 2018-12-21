Громада найбільшого храму УПЦ (МП) на Львівщині перейшла до Православної церкви в Україні
Парафія храму святих апостолів Петра і Павла УПЦ (МП) у Жовкві перша на Львівщині вирішила перейти до Православної Церкви України. Про це у суботу, 22 грудня, у Facebook-спільноті «Жовква – моє місто» повідомив настоятель храму архимандрит Маркіян (Каюмов) - інформує Релігійна інформаційна служба в Україні
У коментарі ZAXID.NET о. Маркіян підтвердив цю інформацію і додав, що це рішення було прийняте у п'ятницю, 21 грудня, під час засідання парафіяльної ради.
«Усе написане там – це правда. Таке рішення було спільно прийняте на засіданні парафільної ради вчора», – сказав о. Маркіян Каюмов.
Додамо, що о. Маркіян також є речником Львівської єпархії Московського патріархату.
Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій (Рудюк) на своїй Facebook-сторінці привітав парафіян і настоятеля храму св. апп. Петра і Павла з цим рішенням:
«Щиросердечно вітаю православних жовківчан – парафіян храму свв. первов. апп. Петра і Павла м. Жовква на чолі з настоятелем о. архимандритом Маркіяном (Каюмовим) з тим, що вони вчинили мужній крок і перейшли в юрисдикцію Львівсько-Сокальської єпархії Православної Церкви України, змінивши свою приналежність з МП до Єдиної Помісної Православної Церкви України. Хочу побажати вам усім заступництва ваших небесних покровителів і молитовного стояння у Православній вірі», – написав митрополит Димитрій.
Чекаємо на подібні перехіди й на Херсонщині.
Нагадаємо, Православну церкву України було утворено 15 грудня на Об’єднавчому соборі, в якому взяли участь делегати УПЦ КП, УАПЦ і два єрархи УПЦ МП.
Храм святих Петра і Павла був найбільшим храмом Львівської єпархії УПЦ (МП). Його будували спочатку для потреб УАПЦ (архітектор Олесь Ярема, племінник Патріарха УАПЦ Димитрія (Яреми)), але ще під час будови громада перейшла до УПЦ (МП). Тепер храм все таки буде належати до Української Церкви.
У коментарі ZAXID.NET о. Маркіян підтвердив цю інформацію і додав, що це рішення було прийняте у п'ятницю, 21 грудня, під час засідання парафіяльної ради.
«Усе написане там – це правда. Таке рішення було спільно прийняте на засіданні парафільної ради вчора», – сказав о. Маркіян Каюмов.
Додамо, що о. Маркіян також є речником Львівської єпархії Московського патріархату.
Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій (Рудюк) на своїй Facebook-сторінці привітав парафіян і настоятеля храму св. апп. Петра і Павла з цим рішенням:
«Щиросердечно вітаю православних жовківчан – парафіян храму свв. первов. апп. Петра і Павла м. Жовква на чолі з настоятелем о. архимандритом Маркіяном (Каюмовим) з тим, що вони вчинили мужній крок і перейшли в юрисдикцію Львівсько-Сокальської єпархії Православної Церкви України, змінивши свою приналежність з МП до Єдиної Помісної Православної Церкви України. Хочу побажати вам усім заступництва ваших небесних покровителів і молитовного стояння у Православній вірі», – написав митрополит Димитрій.
Чекаємо на подібні перехіди й на Херсонщині.
Нагадаємо, Православну церкву України було утворено 15 грудня на Об’єднавчому соборі, в якому взяли участь делегати УПЦ КП, УАПЦ і два єрархи УПЦ МП.
Храм святих Петра і Павла був найбільшим храмом Львівської єпархії УПЦ (МП). Його будували спочатку для потреб УАПЦ (архітектор Олесь Ярема, племінник Патріарха УАПЦ Димитрія (Яреми)), але ще під час будови громада перейшла до УПЦ (МП). Тепер храм все таки буде належати до Української Церкви.