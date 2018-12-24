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Уже завтра, 27 декабря огласят результаты сбора подписей за отзыв Владимира Миколаенка

Завтра, 27 декабря, мы узнаем смогли ли горожане собрать подписи за отзыв Херсонского городского голову Владимира Миколаенка.

 В 11-00 в пресс-центре "Нового дня" об этом расскажут общественные активисты Римма Бараненко, Ирина Зоря и Александр Тарасов.

 Напомним - 24 ноября состоялось собрание по созданию инициативной группы для отзыва Херсонского городского головы по народной инициативе. Инициатива возникла после транспортного коллапса, который охватил город после того, как забастовали собственники фирм-перевозчиков и городской голова, фактически, поддержал требования монополистов транспортного рынка.

Чтобы иметь право отозвать городского голову, представители инициативной группы должны собрать больше подписей херсонцев, чем за городского голову проголосовало на выборах 2015 года. 

А проголосовало тогда за Владимира Миколаенка 37532 херсонцев.

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