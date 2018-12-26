Останнє засідання міської Громадської ради в цьому році: обговорили з мером напрацювання та плани

Сьогодні, 28 грудня, відбулося останнє в цьому році засідання Громадської ради, на якому громадські активісти разом з мером підбили підсумки року, що минає, та окреслили плани на наступний рік.

Присутній на засіданні міський голова Володимир Миколаєнко розповів про виклики нелегкого для міста 2018 року, подякував Громадській раді за ґрунтовні рекомендації та аналіз суспільно важливих документів. За словами мера, наступного року він планує вирішити питання з громадським транспортом в місті шляхом закупівлі нових автобусів та співпраці з перевізниками “з позиції сили”, не допускати “дерибан” міського бюджету з боку деяких депутатів, приділяти увагу ремонту головних магістральних доріг.

Питання фінансів після цьогорічного складного прийняття бюджету особливо турбує міського голову, який не приховує свого обурення щодо завищених цін на окремі товари та послуги в складі бюджетних видатків, так званого “мародерства” з боку деяких підрядників. Голова Громадської ради Олександр Мошнягул запропонував Володимиру Васильовичу допомогу ради у впровадженні програмно-цільового методу бюджетного планування, який передбачає наявність “бюджетного паспорту” для кожної програми, де зокрема має бути чітка аргументація фінансової складової. Міський голова схвалив цю ідею.

Потім виступили керівники комітетів Громадської ради, які озвучили напрацювання комітетів та акцентували увагу на актуальні питання у сферах бюджету, ЖКГ, транспорту, у земельній та гуманітарній сферах. Володимир Миколаєнко уважно вислухав членів Громадської ради та прокоментував їх виступи. Наприклад, міський голова згоден, що необхідно більше коштів виділити на ремонт ліфтів, оголошувати конкурс на капітальні ремонти покрівель, серйозно підійти до боротьби з амброзією, впроваджувати паліативну медицину.

Пізніше ми опублікуємо напрацювання кожного комітету, з якими члени ГР увійдуть в новий 2019-ий рік. На кінець засідання міський голова та члени Громадської ради домовились зустрічатися хоча б раз на квартал й під час простого спілкування обговорювати актуальні для міста питання.