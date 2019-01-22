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Що може програмно-цільовий метод бюджетного планування?

Ефективне використання бюджетних коштів - є важливою проблемою, особливо в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. У цих умовах першочерговим завданням стає визначення пріоритетів при розподілі бюджетних ресурсів, виявленням джерел фінансування витрат та контроль за цільовим й ефективним використанням коштів. Досягнення цих завдань можливо при застосуванні програмно-цільового методу формування бюджету. Більш детально про це у ведіоеролику ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» (ФРММ), який впроваджує проект «Від цілісності до ефективності місцевих бюджетів 4 областей України» за підтримки Посольства Великої Британії в Україні. 

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