Члени ГР вимагають припинити використання бюджетних коштів на капітальний ремонт багатоповерхівок

28 січня відбулось чергове засідання Громадської ради при Херсонському міському голові. На порядку денному стояло 4 питання, одне з яких титульні списки на капітальний ремонт багатоповерхівок. Члени громадської ради підтримали програму, яка удосконалить цю процедуру та дозволить мешканцям будинків самим обирати підрядників по виконанню робіт.

Як відомо, сьогодні кошти на капітальний ремонт багатоповерхівок витрачають через "Титульні списки", які формують чиновники від ЖКГ. Потім їх корегують депутати, яких цікавлять тільки "свої" будинки (нагадаємо, що третина міста взагалі не має своїх обранців).Списки постійно переписують, "корегують", а потім обирають "зручних" підрядників, з якими можна домовитись про "відкати". Через це маємо проблему: одні будинки ремонтують постійно, а інші не мають шансів отримати фінансування. До того ж, відверто опозиційні до міської влади депутати також ставлять під загрозу фінансування будинків своїх виборців.

Громадська рада запропонувала перейти від "Титульних списків" до конкурсу співфінансування. Мешканці будинків будуть самі подавати заявки на кошти, самі будуть обирати підрядників по виконанню робіт. А переможці будуть обиратись за спеціальними критеріями з докладним інформуванням про конкурс на сайті міської ради. Це достатньо сучасна антикорупційна практика, до якої переходять провідні міста України.

Громадські експерти розробили спеціальну програму, яка замінить титули і докладно прописує всю процедуру подачі заявок на конкурс і відбору будинків для ремонту.

Цю програму на засіданні Громадської ради презентувала представник ГО "Транспорт Херсонщини" Людмила Чайка. Громадська рада підтримала проект програми і вже найближчим часом її представники зустрінуться з міським головою та депутатами ради з вимогою винести документ на рогляд сесії та затвердити його.

"Титульні списки - це анахронізм колишньої корупційної влади і його потрібно позбавлятися", - прокоментував голова ГР, керівник регіонального Ресурсного з розвитку місцевої демократії Олександр Мошнягул.

Програму з додатками можна побачити тут: https://drive.google.com/drive/folders/192oBljXdEWdMbArn4pKxljCLYxonjkHG?usp=sharing

Нижче відео, на якому Людмила Чайка детально розповідає про суть Програми.