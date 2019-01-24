Анонс конференції з питань ефективності місцевих бюджетів

1 березня 2019 р з 09-00 до 17-00 в Бізнес-центрі Олексанрівський (Прес-центр, вул. Нікольска 25, м. Миколаїв) відбудеться міжрегіональна конференція з теми: «Від цілісності до ефективності місцевих бюджетів 4 областей України».

Орієнтовна програма конференції.

Ми підведемо підсумки проекту що реалізується коаліцією громадських організацій 4 регіонів України при координації ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» що реалізовано за підтримки Посольства Великої Британії в Україні. В рамках діяльності громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети».

Разом напрацюємо пропозицій органам публічної влади щодо удосконалення методології моніторингу та оцінки результативності бюджетних програм місцевих бюджетів та приведення діючих нормативно-правових актів у відповідність із національним законодавством України.

Запрошуємо представників місцевих ЗМІ, громадських експертів, місцевих голів і депутатів з Миколаївської, Херсонської Дніпровської та не окупованої частини Луганської області до участі у підсумкової конференції проекту.

На захід запрошені також представники Міністерства фінансів України; Державної аудиторської служби України (ДАСУ); Управлінь Південного і Східного офісів ДАСУ; головних фінансових органів місцевих рад регіонів проекту (м. Миколаїв, м. Херсон, м. Дніпро, м. Северодонецьк та міст обласного значення і ОТГ 4-х областей проекту); Миколаївської обласної державної адміністрації та інш.

Нагадуємо, що громадських аудиторів почули на національному рівні. Наші пропозиції враховано при підготовці проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання застосування програмно-цільового методу у місцевих бюджетах. Так у Законі України від 6.12.2018 р. №2646-VІІ закріплено норми по удосконалення підходів щодо застосування ПЦМ у бюджетному процесі з урахуванням середньострокової перспективи. Докладніше

Конференція буде проходити за адресою: м. Миколаїв, вул.. Нікольська 25. Бізнес-центрі «Олександрівський» 1-го березня 2019 р з 09-30 до 17- 00.

Початок реєстрації о 09-00.

Попередня реєстрація учасників до 17—00 15 лютого 2019р. за Е-mail: fondnikol@gmail.com, тел./факс (0512) 47-38-79

Прес — служба ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва»

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Захід відбудеться в рамках проекту ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» (ФРММ) на тему:«Від цілісності до ефективності місцевих бюджетів 4 областей України» за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Мета проекту: Запровадити міжнародні стандарти прозорого та підзвітного процесу бюджетування у принаймні 16-х пілотних місцевих громадах (містах регіонального значення та об’єднаних територіальних громадах) в 4-х областях півдня та сходу України.

Партнери проекту: ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики»; ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» (м Херсон); ГО «Кризовий медіа — центр «Сіверський Донець» (Сєверодонецьк).