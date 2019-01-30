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У Херсоні презентують результати дослідження прозорості бюджетного процесу

19 лютого 2019 р., о 14.00, в приміщенні малої зали Херсонської міської ради (м.Херсон пр-т Ушакова, буд. 37) відбудеться засідання міської громадської ради, в рамках якого будуть презентовані результати дослідження стану прозорості бюджетного процесу в Херсоні та рекомендації, напрацьовані за його  результатами.

Під час заходу експертка Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” Елла Петренко  представить національний рейтинг “Індекс прозорості місцевих бюджетів — 2018”, зокрема рівень прозорості херсонського бюджетного процесу в порівнянні з іншими обласними центрами.  

Вимірювання здійснювалось в рамках національної кампанії Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” за унікальною Методологією оцінки прозорості місцевих бюджетів, яка включає 139 критеріїв і надає можливість комплексно оцінити рівень бюджетної прозорості будь якого міста.  

Кампанією вимірювання було охоплено 37 українських міст — всі міста-обласні центри, м. Київ та низка міст-районних центрів. За її результатами сформовано національний рейтинг “Індекс прозорості місцевих бюджетів — 2018” та рекомендації з підвищення рівня прозорості бюджетного процесу у відповідних містах.

Довідково:

Національна кампанія “Індекс прозорості місцевих бюджетів — 2018” здійснюється Громадським Партнерством “За прозорі місцеві бюджети!” в рамках проекту “Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні” за підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”

Детальна інформація про партнерство «За прозорі місцеві бюджети!» за посиланням: www.probudget.org.ua

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