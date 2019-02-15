19 лютого в Кризовому медіа-центрі розкажуть про реформування освіти в Присиваській ОТГ

19 лютого о 10.00 в Кризовому медіа-центрі.Херсон (вул. Пилипа Орлика (колишня 9 Січня), 30, оф. 33) відбудеться прес-конференція з теми «Реформування освітніх закладів в Присиваській ОТГ: перші успіхи та проблемні питання».

Експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень разом з головою Присиваської ОТГ розкажуть про відпрацьований в рамках проекту «Децентралізація: реформування на місцевому рівні» алгоритм оптимізації освітніх закладів Присіваської об’єднаної громади.

Спікери:

Сергій Кліщевський – голова Присиваської ОТГ;

Артем Чайковський – експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень;

Володимир Молчанов – експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень.

Проект проходить завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проекту «Децентралізація: реформування освіти на місцевому рівні».