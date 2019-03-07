Полиция на Херсонщине проверила уже 78 сообщений о нарушении предвыборной агитации
За время предвыборной агитации в полицию Херсонской области поступило 78 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Из них до суда дошли семь и по трем эпизодам нарушители должны заплатить штраф сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области
Как сообщают полицейские из 78 сообщений в 41 случае информация не подтвердилась. Уже составлено 28 административных протоколов.
33 вероятные факты нарушений были обнаружены непосредственно работниками полиции, о 23 факта сообщили представители Гражданской сети «ОПОРА» и других общественных организаций.
Подавляющее количество информаций касалась размещения агитационных материалов на билбордах без указания необходимых выходных данных. Также поступала информация о нескольких фактов повреждения агитационных материалов и подкупе граждан. Эта информация в ходе проверки не подтвердилась.
По состоянию на 5 марта судами рассмотрены 7 административных протоколов. Вынесенными решениями 3 правонарушители должны уплатить штраф.