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Избирательные споры: суд отказал доверенному лицу Юлии Тимошенко

Херсонский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска доверенного лица Юлии Тимошенко Григория Бабенка о ликвидации специального избирательного участка в Дарьевской колонии. У представителя Юлии Тимошенко есть еще два дня на обжалование данного решения.

Напомним суть дела: Окружная избирательная комиссия № 183 рассмотрела ходатайство Белозерской райгосадминистрации о создании временного специального избирательного участка на территории дарьевской колонии. Комиссия учла тот факт, что на территории колонии недавно были созданы СИЗО, а также действует больница для осужденных. Для реализации права содержащихся там лиц и было решено создать временный избирательный участок.

Доверенное лицо от Юлии Тимошенко Григорий Бабенко был категорически против данного решения. С его точки зрения создание данного участка ведет к неоправданным расходам бюджетных средств и к возможным фальсификациям. Также, по мнению Г.Бабенка были допущены и формальные ошибки. Так, в ходатайстве райгосадминистрации был неправильно указан адрес спецучастка и письмо было зарегистрировано на день позже необходимого срока. 
Одновременно, народный депутат Юрий Одарченко сделал ряд громких заявлений о готовящихся массовых фальсификациях на данном участке.

В 2014 году Юрий Одарченко обвинил своего соперника по 182 избирательному округу Александра Спиваковского в том, что тот выиграл выборы за счет голосов избирателей, которые содержались в СИЗО.

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