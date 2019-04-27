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В честь погибших героев Войны за Независимость в Херсоне переименуют улицу и переулок

Херсонский горсовет проголосовал за переименование переулка Оросительного и улицы Молочной. Как указано в тексте решений, переулок Оросительный планируют назвать в честь участника АТО Михаила Шульца. Улица Молочная, в свою очередь - именем Игоря Шпака - сообщает корреспондент "Гривны" с сегодняшней сессии Херсонского городского совета

За переименование переулка Оросительного пришлось голосовать дважды. Первая попытка не собрала достаточного количества голосов. Отметим, что согласно законодательству, улица и переулок получат новые названия со следующего года.

Для справки: Михаил Шульц – младший сержант Вооруженных сил Украины, командир танка 1-й отдельной гвардейской танковой бригады. Погиб во время выполнения задания в зоне проведения АТО в январе 2015 года. Награжден орденом «За мужество» посмертно.

Игорь Шпак был командиром II разведывательной группы специального назначения Нацгвардии Украины. Погиб 24 марта 2015 при выполнении боевого задания. Посмертно награжден орденом «За мужество» и III орденом «За мужество» II степени.

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