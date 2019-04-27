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Владимир Шадрин покинул пост главы фракции "Самопомощи" в областном совете

Депутат Херсонского областного совета от Объединения "Самопомощь" Владимир Шадрин объявил на сессии о том, что снимает с себя полномочия руководителя фракции "Самопомощи".

Об этом он написал в социальных сетях: "Зачитав на засіданні Херсонської обласної ради заяву про складання повноважень Голови Фракції  ПП «Об'єднання «САМОПОМІЧ» Херсонської обласної ради.  Для мене цей факт є знаковим тому, що це відбулось у Чистий четвер!"

Причина такого шага - несогласие с позицией областного и всеукраинского руководства. Депутатский мандат Владимир Шадрин сдавать не планирует. Об этом он также указал в своем заявлении.

Публикуем текст Заявления

Заявление Владимира Шадрина. 25 апреля 2019 года скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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