Владимир Шадрин покинул пост главы фракции "Самопомощи" в областном совете
Депутат Херсонского областного совета от Объединения "Самопомощь" Владимир Шадрин объявил на сессии о том, что снимает с себя полномочия руководителя фракции "Самопомощи".
Об этом он написал в социальных сетях: "Зачитав на засіданні Херсонської обласної ради заяву про складання повноважень Голови Фракції ПП «Об'єднання «САМОПОМІЧ» Херсонської обласної ради. Для мене цей факт є знаковим тому, що це відбулось у Чистий четвер!"
Причина такого шага - несогласие с позицией областного и всеукраинского руководства. Депутатский мандат Владимир Шадрин сдавать не планирует. Об этом он также указал в своем заявлении.
Публикуем текст Заявления
Об этом он написал в социальных сетях: "Зачитав на засіданні Херсонської обласної ради заяву про складання повноважень Голови Фракції ПП «Об'єднання «САМОПОМІЧ» Херсонської обласної ради. Для мене цей факт є знаковим тому, що це відбулось у Чистий четвер!"
Причина такого шага - несогласие с позицией областного и всеукраинского руководства. Депутатский мандат Владимир Шадрин сдавать не планирует. Об этом он также указал в своем заявлении.
Публикуем текст Заявления