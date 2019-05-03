Накануне Пасхи молодые херсонцы закрашивали рекламу наркотиков
26 апреля активисты Молодежного центра "Ника" провели акцию по закрашиванию названий сайтов по продаже наркотиков на городских сооружениях. Рекламу наркотиков закрашивали на ул. Перекопской в цвета украинского флага. Об этом в группе «Херсон и окрестности. Новости круглосуточно» рассказал представитель Центра Вадим Летунов.
Акция прошла под девизом #чистыйгород
Вадим Летунов так прокомментировал цели акции: "Мы получили официальное разрешение от управления молодежи и спорта г. Херсон, вместе с нами присутствовали и помогали нам сотрудники полиции, а именно отдел управления противодействия наркоприступности главного управления национальной полиции г. Херсон. мы не только закрашиваем надписи а и способствуем закрытию этих сайтов распространителей. Чем больше людей проявит инициативу нам помогать тем лучше будет результат".
Справка. Молодежный центр «Ника» – это негосударственная организация, главным направлением деятельности, которой является пропаганда здорового образа жизни, борьба с различными видами пагубных зависимостей, и реализация социальных проектов направленных против наркотиков и алкоголя.
Молодежный центр «Ника» занимается лечением алкогольной, наркотической и игровой зависимости по программе «12 Шагов». Эта программа основывается на воздействии на биологическую, психологическую, социально-духовной сферы личности человека.
Реабилитационный центр ОО "Молодежный центр "Ника” был открыт в Чернобаевке 2 ноября 2016 года.
Молодежный Центр «НИКА» – молодая организация, развивается, поэтому в планах руководства Центра – открывать филиалы во всех регионах Украины, пропагандировать здоровый образ жизни во всех слоях населения, вести борьбу с разными видами зависимостей, оказывать помощь людям, которые осознали всю серьезность данной проблемы, хотят победить ее и начать жить заново.