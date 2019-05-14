В Херсоне состоится неделя квир-культуры и марш за равные права
С 14 по 18 мая в Херсоне пройдет квир-форум, в рамках которого состоятся дискуссии, развлекательные встречи, мероприятия «Queer Art Fest», а также очередной марш правозащитников "За разнообразие и против дискриминации".
Как сообщают организаторы, форум откроется выступлением ЛГБТК-хором. Адрес мероприятия - улица Воронцовская, 14.
Детали мероприятий не разглашаются в связи с необходимостью соблюдения безопасности участниц. Мероприятия будут доступны для всех, кто предварительно зарегистрируется.
В квир-форуме, в марше примут участие консулы Германии и Австрии. Их участие будет выражением солидарности местному ЛГБТ-сообществу.
Цитируем слова одного из организаторов Форума, руковотельницы БО "Иная" Марины Усмановой "Наразі проведення маршу є дуже актуальним у зв’язку з останніми подіями у м.Херсон, так як, декілька тижнів тому депутатами Херсонської міської ради було прийнято звернення до Президента: «На захист сім’ї». Але, навіщо потрібен сім’ям захист від ЛГБТК людей? Чи багато в Херсоні, або в інших містах України сімей, які у списку своїх проблем поставили б ЛГБТК спільноту чи поняття «гендер» на перше місце? Ми намагаємося домогтися від місцевих рад та від влади на всіх рівнях, того, щоб вони вирішували реальні проблеми реальних людей, замість того щоб розпалювати ненависть та дискримінувати людей за певними ознаками".
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Веб-сайт: boinsha.com
Наша справка: Термин "квир" появился достаточно недавно, поэтому не все еще знакомы с этим понятием. И если с понятием "ЛГБТ" (сокращение четырех слов "лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры") многие знакомы, то "квир" еще непонятен.
Поэтому даем его пояснение этого термина.
"Квир (англ. queer) — собирательный термин, используемый для обозначения сексуальных и гендерных меньшинств, не соответствующих гетеросексуальной или цисгендерной идентичности. Изначально имевшее значение «странный» или «своеобразный», слово квир использовалось в качестве оскорбления людей, которые испытывали влечение к людям своего пола или имели с ними отношения".
Фактически, "квир" призван заменить уже традиционную абревиатуру ЛГБТ.
Термин "квир" трактуют как «за границами нормативного общества», «вне стереотипов пола, секса и гендера». Расплывчатость значения этого термина позволяет людям, называющими себя квирами, избежать жёстких рамок, окружающих различные идентичности и социальные стереотипы.
Отметим также, что термин "квир" вызывает споры. Ряд представителей ЛГБТ сообщества отказываются использовать этот термин по ряду причин.
Во-первых, в английском языке это слово имеет оскорбительное значение.
Во-вторых, для части ЛГБТ слово квир ассоциируются с политическим радикализмом. Дело в том, что в ЛГБТ-сообществе существует раскол между теми, кто желает, чтобы их воспринимали как обычных членов общества и теми, кто видит себя отличными и не являющимися частью обычного общественного строя.
В-третьих, некоторые ЛГБТ-люди отказываются от использования этого слова, поскольку считают его гейским сленгом или академическим жаргоном.
Как сообщают организаторы, форум откроется выступлением ЛГБТК-хором. Адрес мероприятия - улица Воронцовская, 14.
Детали мероприятий не разглашаются в связи с необходимостью соблюдения безопасности участниц. Мероприятия будут доступны для всех, кто предварительно зарегистрируется.
В квир-форуме, в марше примут участие консулы Германии и Австрии. Их участие будет выражением солидарности местному ЛГБТ-сообществу.
Цитируем слова одного из организаторов Форума, руковотельницы БО "Иная" Марины Усмановой "Наразі проведення маршу є дуже актуальним у зв’язку з останніми подіями у м.Херсон, так як, декілька тижнів тому депутатами Херсонської міської ради було прийнято звернення до Президента: «На захист сім’ї». Але, навіщо потрібен сім’ям захист від ЛГБТК людей? Чи багато в Херсоні, або в інших містах України сімей, які у списку своїх проблем поставили б ЛГБТК спільноту чи поняття «гендер» на перше місце? Ми намагаємося домогтися від місцевих рад та від влади на всіх рівнях, того, щоб вони вирішували реальні проблеми реальних людей, замість того щоб розпалювати ненависть та дискримінувати людей за певними ознаками".
Сторінка БО «Инша»: https://www.facebook.com/boinsha
Веб-сайт: boinsha.com
Наша справка: Термин "квир" появился достаточно недавно, поэтому не все еще знакомы с этим понятием. И если с понятием "ЛГБТ" (сокращение четырех слов "лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры") многие знакомы, то "квир" еще непонятен.
Поэтому даем его пояснение этого термина.
"Квир (англ. queer) — собирательный термин, используемый для обозначения сексуальных и гендерных меньшинств, не соответствующих гетеросексуальной или цисгендерной идентичности. Изначально имевшее значение «странный» или «своеобразный», слово квир использовалось в качестве оскорбления людей, которые испытывали влечение к людям своего пола или имели с ними отношения".
Фактически, "квир" призван заменить уже традиционную абревиатуру ЛГБТ.
Термин "квир" трактуют как «за границами нормативного общества», «вне стереотипов пола, секса и гендера». Расплывчатость значения этого термина позволяет людям, называющими себя квирами, избежать жёстких рамок, окружающих различные идентичности и социальные стереотипы.
Отметим также, что термин "квир" вызывает споры. Ряд представителей ЛГБТ сообщества отказываются использовать этот термин по ряду причин.
Во-первых, в английском языке это слово имеет оскорбительное значение.
Во-вторых, для части ЛГБТ слово квир ассоциируются с политическим радикализмом. Дело в том, что в ЛГБТ-сообществе существует раскол между теми, кто желает, чтобы их воспринимали как обычных членов общества и теми, кто видит себя отличными и не являющимися частью обычного общественного строя.
В-третьих, некоторые ЛГБТ-люди отказываются от использования этого слова, поскольку считают его гейским сленгом или академическим жаргоном.