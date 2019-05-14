Як будуть святкувати дні примирення та перемоги у Херсоні - анонс
Став відомим розклад заходів у Дні пам’яті та примирення й Перемоги у Херсоні. Друкуємо розклад.
08 травня 2019 року
10:00 - Парк Слави, могила Невідомого солдата – міжконфесійний молебень до Дня пам’яті та примирення;
11:00 - площа біля кіноконцертної зали «Ювілейний» - патріотична акція «Вальс Перемоги»;
14:00 - Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара запрошує на Вечір пам’яті «Солдати Травня, слава вам навіки…».
14:00 - обласний краєзнавчий музей - виставка інформаційно-просвітницьких стендів «Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські табори».
22.00 - площа Свободи, акція «Перша хвилина миру».
09 травня 2019 року о 8.30
8.30 - Алея Героїв Незалежної України, тематичний захід із покладанням квітів, після якого учасники заходу: ветерани війни, громадськість, студентство, військовослужбовці пройдуть урочистою ходою від Алеї Героїв Незалежної України по вул. Перекопській до парку Слави на набережну Дніпра.
10.00 - пам’ятник Невідомому Солдату – покладання квітів, урочистий мітинг з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
09:00 до 17:00 – обласні музеї Херсонщини - День відкритих дверей.
12:00 - ККЗ «Ювілейний» - безкоштовний показ фільму «Той, хто пройшов крізь вогонь».
08 травня 2019 року
10:00 - Парк Слави, могила Невідомого солдата – міжконфесійний молебень до Дня пам’яті та примирення;
11:00 - площа біля кіноконцертної зали «Ювілейний» - патріотична акція «Вальс Перемоги»;
14:00 - Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара запрошує на Вечір пам’яті «Солдати Травня, слава вам навіки…».
14:00 - обласний краєзнавчий музей - виставка інформаційно-просвітницьких стендів «Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські табори».
22.00 - площа Свободи, акція «Перша хвилина миру».
09 травня 2019 року о 8.30
8.30 - Алея Героїв Незалежної України, тематичний захід із покладанням квітів, після якого учасники заходу: ветерани війни, громадськість, студентство, військовослужбовці пройдуть урочистою ходою від Алеї Героїв Незалежної України по вул. Перекопській до парку Слави на набережну Дніпра.
10.00 - пам’ятник Невідомому Солдату – покладання квітів, урочистий мітинг з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
09:00 до 17:00 – обласні музеї Херсонщини - День відкритих дверей.
12:00 - ККЗ «Ювілейний» - безкоштовний показ фільму «Той, хто пройшов крізь вогонь».