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Як будуть святкувати дні примирення та перемоги у Херсоні - анонс

Став відомим розклад заходів у Дні пам’яті та примирення й Перемоги у Херсоні. Друкуємо розклад.

08 травня 2019 року
10:00 - Парк Слави, могила Невідомого солдата – міжконфесійний молебень до Дня пам’яті та примирення;

11:00 - площа біля кіноконцертної зали «Ювілейний» - патріотична акція «Вальс Перемоги»;

14:00 - Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара запрошує на Вечір пам’яті «Солдати Травня, слава вам навіки…».

14:00 - обласний краєзнавчий музей - виставка інформаційно-просвітницьких стендів «Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські табори».

22.00 - площа Свободи, акція «Перша хвилина миру».

09 травня 2019 року о 8.30
8.30 - Алея Героїв Незалежної України, тематичний захід із покладанням квітів, після якого учасники заходу: ветерани війни, громадськість, студентство, військовослужбовці пройдуть урочистою ходою від Алеї Героїв Незалежної України по вул. Перекопській до парку Слави на набережну Дніпра.

10.00 - пам’ятник Невідомому Солдату – покладання квітів, урочистий мітинг з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

 09:00 до 17:00 – обласні музеї Херсонщини - День відкритих дверей.

12:00 - ККЗ «Ювілейний» - безкоштовний показ фільму «Той, хто пройшов крізь вогонь».скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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