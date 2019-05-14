Володимир Миколаєнко пообіцяв накласти мораторій на забудову Дубків
Сьогодні Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко пообіцяв накласти мораторій на забудову парку "Ювілейного".
Про це міський голова сказав представникам громадськості під час відвідування території парку, який більш відомий під назвою "Дубки".
Міського голову запросив у Дубки керівник Громадської ради Олександр Мошнягул.
Сьогодні Громадська рада при міському голові провела виїзне засідання в Дубках. Головна мета була оглянути територію парку, на якій намагаються побудувати черговий автосалон.
фото Оксани Дьякової
Про це міський голова сказав представникам громадськості під час відвідування території парку, який більш відомий під назвою "Дубки".
Міського голову запросив у Дубки керівник Громадської ради Олександр Мошнягул.
Сьогодні Громадська рада при міському голові провела виїзне засідання в Дубках. Головна мета була оглянути територію парку, на якій намагаються побудувати черговий автосалон.
фото Оксани Дьякової