Місцева "Батьківщина" прозвітувала про відремонтовану дорогу

За сприяння депутата Херсонської міської ради від фракції «Батьківщина» Олега Черненка відремонтували дорожній проїзд по вулиці Уварова, будинок 4. Про це інформує прес-служба Херсонської обласної організації цієї партії





«Головний обов’язок депутата – піклуватися про виборців та робити їх життя набагато кращим. На жаль, далеко не всі керуються цим принципом. Дякую за підтримку колегам з міської ради за те, що вони проголосували за виділення 1 мільйону гривень для здійснення ремонту дороги. Сподіваюсь, що вона слугуватиме багато-багато років», — цитує прес-служба слова Олега Черненка.





Мешканці будинку по вулиці Уварова 4 розповіли, що представник «Батьківщини» — один з небагатьох депутатів, хто дійсно піклується про благоустрій міста. Нещодавно саме завдяки зусиллям Олега Черненка здійснили ремонт вуличного освітлення.