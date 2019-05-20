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Місцева "Батьківщина" прозвітувала про відремонтовану дорогу

За сприяння депутата Херсонської міської ради від фракції «Батьківщина» Олега Черненка відремонтували дорожній проїзд по вулиці Уварова, будинок 4. Про це інформує прес-служба Херсонської обласної організації цієї партії

«Головний обов’язок депутата – піклуватися про виборців та робити їх життя набагато кращим. На жаль, далеко не всі керуються цим принципом. Дякую за підтримку колегам з міської ради за те, що вони проголосували за виділення 1 мільйону гривень для здійснення ремонту дороги. Сподіваюсь, що вона слугуватиме багато-багато років», — цитує прес-служба слова Олега Черненка.

Мешканці будинку по вулиці Уварова 4 розповіли, що представник «Батьківщини» — один з небагатьох депутатів, хто дійсно піклується про благоустрій міста. Нещодавно саме завдяки зусиллям Олега Черненка здійснили ремонт вуличного освітлення.
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