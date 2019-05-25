Недоверие главе Голопристанского райсовета
Депутаты Голопристанского районного совета намерены выразить недоверие главе РГА Татьяне Гасаненко. Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте органа местного самоуправления. По информации корреспондента «Нового дня» Андрея Сокова, он согласован избранниками для вынесения на сессию, которая состоится 13 июня.
Среди претензий, предъявляемых депутатами Гасаненко, следующие: «… искусственное создание социального напряжения среди населения района, отсутствие контроля за деятельностью структурных подразделений (отдела образования, культуры, молодежи и спорта, финансового отдела), что привело к остановке финансирования учреждений образования по незащищенным расходам; невыполнение … своих задач и функций; отсутствие взаимодействия председателя районной государственной администрации с районным советом» (здесь и далее – цитаты документа).
Так, депутаты недовольны «низкой эффективностью работы … в части социально-экономического развития района … неэффективной работой комиссии по легализации труда и мерами, направленными на пополнение районного бюджета, выявлением правоохранительными органами фактов взяточничества в структурных подразделениях … неэффективной кадровой политикой» и прочим.
Решение сессии голопристанские районные избранники планируют направить Президенту Украины и в облгосадминистрацию для реагирования.
Наша справка: Татьяна Гасаненко, с 8 февраля 2017 года возглавляет Голопристанскую райгосадминистрацию. С 2015 года - депутат Херсонского областного совета от объединения "Самопомощь", с 2014 года - заместитель главы Ивановской райгосадминистрации.
Родилась 10.11.1974 года в селе Нововасильевка Ивановского района. Закончила Николаевский пединститут, учитель истории и правознавства. Работала по специальности в 1995-2002 рр., 2006-2010 рр. в Нововасильевской школе. В 2010 - 2014 директор Нововасильевской школы. Была депутатом двух созывов Нововасильевского сельского совета.