Недоверие главе Голопристанского райсовета

Депутаты Голопристанского районного совета намерены выразить недоверие главе РГА Татьяне Гасаненко. Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте органа местного самоуправления. По информации корреспондента «Нового дня» Андрея Сокова , он согласован избранниками для вынесения на сессию, которая состоится 13 июня.





Среди претензий, предъявляемых депутатами Гасаненко, следующие: «… искусственное создание социального напряжения среди населения района, отсутствие контроля за деятельностью структурных подразделений (отдела образования, культуры, молодежи и спорта, финансового отдела), что привело к остановке финансирования учреждений образования по незащищенным расходам; невыполнение … своих задач и функций; отсутствие взаимодействия председателя районной государственной администрации с районным советом» (здесь и далее – цитаты документа).





Так, депутаты недовольны «низкой эффективностью работы … в части социально-экономического развития района … неэффективной работой комиссии по легализации труда и мерами, направленными на пополнение районного бюджета, выявлением правоохранительными органами фактов взяточничества в структурных подразделениях … неэффективной кадровой политикой» и прочим.





Решение сессии голопристанские районные избранники планируют направить Президенту Украины и в облгосадминистрацию для реагирования.