Представниці ЛГБТ-спільноти вирішили поговорити із партіями про вибори

Звернення до осередків політичних партій, що представлені у м. Херсон



Шановні представники політичних сил, які прийматимуть участь у цьогорічних виборах!



Запрошуємо вас на відкриту дискусію з представниками ЛГБТКІ та їх союзниками - це ваші потенційні виборці, члени і членкині партій та громадяни/-ки з активною соціальною-політичною позицією.



На зустрічі, яку для вас організує БО «Інша», ви та ваші однопартійці зможете розповісти про свої загальні стратегії, та стратегії щодо прав ЛГБТКІ вашим потенційним виборцям. Пояснити активним громадянам та громадянкам,чому саме вашій партії необхідно надати перевагу.

5% виборців України можуть належати до ЛГБТІ-спільноти - 5% виборців України можуть бути саме вашими виборцями!

В Україні налічується понад 35 млн виборців. 1 750 000 із нихможуть належати до ЛГБТІ-спільноти. Партія будь-якого ідеологічного спрямування має представляти інтереси усіх своїх прихильників — незалежно від їхньої сексуальної орієнтації чи ґендерної ідентичності. А ЛГБТКІ люди та їх союзники можуть бути активними учасниками та учасницями партійного життя та саме вашим електоратом.



Як що ви бажаєте домовитись про зустріч представників вашої політичної сили з ЛГБТ виборцями, обравши для цього дату та час, пишіть за адресою: b.o.inasha@gmail.com



Представниці ЛГБТ-спільноти вирішили провести передвиборчі оглядини херсонських осередків політичних партій та запрошують для публічної розмови лідерів та активістів місцевих партійних осередків. Мета оглядин - вирішити які з політичних партій треба підтримувати на дострокових виборах.Свою пропозицію представниці ЛГБТ виклали у відкритому зверненні, яке розповсюдила БО "Інша". Друкуємо текст цього звернення: