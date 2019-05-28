Православная молодежь со всей Украины собралась на Херсонщине
Всеукраинская молодежная конференция Украинской православной церкви Московского патриархата пройдет с 27 по 31 мая. Это уже шестнадцатая подобная конференция.
Торжественное открытие Конференции состоялось молебном, который возглавил Глава Синодального Отдела по делам молодёжи Высокопреосвященнейший архиепископ Обуховский Иона.
После молебна владыка Иона передал участникам и гостям конференции благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Затем секретарь Херсонской епархии протоиерей Максим Тарасенко зачитал приветственное слово митрополита Херсонского и Таврического Иоанна.
На протяжении работы этого форума будут рассмотрены актуальные вопросы миссии Церкви среди молодёжи, а также различные проблемы жизни Православия в Украине - сообщает "Православная Херсонщина"