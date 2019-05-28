Обрано нового голову Асоціації християнських церков Таврійського краю

В Новій Каховці відбулась зустріч представників Асоціації християнських церков Таврійського краю. Священнослужителі різних конфесій в черговий раз зібрались за одним столом задля поглиблення міжцерковного діалогу та обговорення актуальних питань, повідомляється на сайті церкви "Різдва Христового"

Головним предметом цієї зустрічі, яка проходила в середині травня в стінах храму Церкви Різдва Христова, було переобрання керівництва асоціації. Подякувавши попередньому координатору Юрію Маринчаку, члени зібрання терміном на один рік обрали нового координатора.

За пропозицією єпископа Південного регіону Церкви Божої України Сергія Вознюка, ним став пастор церкви євангельських християн баптистів «Надія є» Євген Бондаренко. Секретарем асоціації було обрано пастора Церкви Різдва Христова християн віри євангельської Валерія Іллічова.





Усього учасниками зустрічі стали представники дванадцяти церков, а саме: єпископ Південного регіону Церкви Божої України Сергій Вознюк, пастор Церкви Різдва Христова Валерій Іллічов, клірик Свято-Андріївського кафедрального собору архімандрит Ілларіон (Воскобойніков), пастор лютеранської церкви Валерій Верба, пастор церкви «Надія є» Євген Бондаренко, пастор церкви християн-баптистів Микола Павлунь, пастор церкви «Єдність» Юрій Маринчак, євангеліст Першої церкви ХВЄ Андрій Грицюта, настоятель римо-католицької церкви Непорочного Серця Пресвятої Діви Марії отець Юліус (Хабіняк), пастор церкви «Отчий дім» Сергій Сірик, пастор церкви «Світло надії» Сергій Кундіус та пастор церкви «Єдність» Сергій Федорець.





Варто додати, що Асоціацію християнських церков Таврійського краю було засновано ще у 2005 році з метою консолідації та підтримки діалогу між служителями християнських конфесій Херсонщини. До її складу входить більше 20 представників майже всіх церков Нової Каховки, а також Херсону, Каховки, Таврійська та інших населених пунктів області.