В общественном совете при Херсонской облгосадминистрации прошла ротация

Ротация произошла в общественном совете при Херсонской обладминистрации. Как указано в соответствующем распоряжении и.о. главы ОГА Дмитрия Бутрия, состав совета покинули Евгения Вирлич и Ольга Гранкина. Их места заняли Леонид Ежуров и Ирина Николаева - сообщает сайт "Гривна"





Евгения Вирлич заявила, что ушла из общественного совета по собственному желанию из-за нехватки времени. Ситуация она прокомментировала журналистам сайта "Гривна".





"Причин на самом деле несколько. Но главная - это нехватка времени. Я привыкла ко всему относиться ответственно и посвящать максимум времени вопросу или проблеме. Моя работа и общественная нагрузка оказались настолько велики, что пришлось расставлять приоритеты. Я прекрасно вижу, что моя активность в городе Херсоне сегодня выше, чем в области, а значит, и потребность в моей деятельности здесь тоже выше. Работа в общественном совете - это достаточно ответственная общественная нагрузка, я понимала, что не справляюсь. Поэтому приняла решение выйти из состава и дать возможность зайти тем, кто не зашел по рейтингу, но имеет желание принести пользу области. Мне кажется, это правильно и справедливо", - заявила Вирлич.





Вместо них, в общественный совет вошли руководитель центра «Арт-Хаб Херсон», глава ОО «Режиссер.Орг» Леонид Ежуров и глава организации «Спілка жінок Херсонщини» Ирина Николаева.





Напомним, что общественный сонет при ОГА был создан летом прошлого года. Его возглавила Ирина Зоря – руководительница организации «Центр развития личности «Берегиня».



