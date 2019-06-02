Состоятся общественные слушания о судьбе двух причалов в Гидропарке

12 июня в 15-00 состоятся общественные слушания о судьбе нового причала в Гидропарке. Вокруг строительства этого причала возник острый конфликт. На деньги городского бюджета КП "Гарантия" построила новый причал для баркасов, которые совершают перевозки дачников. Но баркасы, как рассказывают представители Инициативной группы, не могут пользоваться этим причалом, так-как он построен для речного транспорта других размеров. По мнению горожан, это сделано специально, чтобы вытеснить существующих перевозчиков.

По требованию Инициативной группы Херсонский городской голова Владимир Миколаенко 6 июня 2019 года подписал распоряжение № 121р о проведении общественных слушаний

строительства "причального сооружения в районе Гидропарка с учетом вопросов, указанных в коллективном заявлении инициативной группы".

"Враховуючи колективну заяву ініціативної групи від 13.05.2019 №5-815 щодо проведення громадських слухань стосовно будівництва причальної споруди в районі Гідропарку, з метою участі членів територіальної громади міста у прийнятті рішень, віднесених до компетенції місцевого самоврядування, дотримання засад добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань мешканців міста, відповідно до статей 76, 78, 80, 85 Статуту територіальної громади м. Херсона у новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 30.03.2018 №1353, керуючись статтею 13, пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:





1. Провести міські громадські слухання стосовно будівництва причальної споруди в районі Гідропарку згідно з переліком питань, визначених у колективній заяві ініціативної групи від 13.05.2019 №5-815.

2. Орієнтовною датою проведення громадських слухань визначити 12.06.2019, о 15.00.

3. Керівництво, координацію процесу підготовки та інформування громадськості про дату, час і місце проведення громадських слухань покласти на осіб, повноважних представляти суб’єкта ініціативи: Романченка Бориса Володимировича, Павленка Олега Александровича, Парфьонову Ганну Василівну, Зорю Ірину Анатоліївну, Боснюка Петра Зіновійовича.

4. Створення робочої групи з підготовки громадських слухань покласти на осіб, повноважних представляти суб’єкта ініціативи, визначених пунктом 3 цього розпорядження.

5. Відділу громадських зв’язків міської ради (Гончарова Н.В.) висвітлити дане розпорядження в засобах масової інформації, а відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради (Букін В.О.) – на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

6. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на осіб, повноважних представляти суб’єкта ініціативи, визначених пунктом 3 цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови Козакова І.В."

о судьбеПубликуем текст Распоряжения: