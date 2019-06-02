От Оппозиционной платформы по херсонским округам пойдет сборная команда

Депутат Херсонского городского совета Егор Устинов сообщил, что перед съездом партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» согласован список на выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины от нашей области. В этом списке бывшие либерал, представители "Батькивщины", "Нашего края" и "Оппозиционного блока".





"Друзья, наконец-то могу поделиться с вами долгожданной новостью. Мы стартуем в предвыборной гонке. Сегодня, на съезде партии «Оппозиционная платформа - за жизнь», принято решение о выдвижении кандидатов в народные депутаты Украины от Херсонской области. 182-й округ представит Владимир Сальдо, 183-й - Михаил Опанащенко, 185-й - Павел Филипчук, 186-й - Сергей Рыбалко.





Все они давно в политике и на деле знают, как управлять не только большими трудовыми коллективами, но и городом, заниматься законотворческой деятельностью, важной для страны. Они известны херсонцам и жителям области как успешные управленцы и самодостаточные личности. Я же, возглавив областной избирательный штаб, безусловно, буду оказывать им всяческую поддержку и помощь. Уверен, что вместе мы обязательно получим желаемый результат и победим.





При этом я бесконечно рад, что партийный список возглавил Юрий Бойко. Это человек, которого не случайно на недавних президентских выборах массово поддержали избиратели всех регионов Украины, в том числе, Херсонщины. Именно благодаря ему, наши цели стали понятны каждому: вернуть мир в страну, сделать ее успешнои? и процветающеи?, а ее граждан – вытащить из нищеты, куда их загнала бездарная и коррупционная власть".

Напомним, чтонеоднократно баллотировался на различные выборные должности. В 2012 году был избран народным депутатом от Партии Регионов. В 2014 году возглавил Либеральную партию Украины. В следующем году приостановил в ней свое членство.- многолетний руководитель города, в 2012 - 2014 гг народный депутат Украины от Партии Регионов, в свое время возглавлял херсонские партийные организации ВО "Батькивщина", Партии Регионов, "Нашего края". Избран в Херсонский городской совет от партии "Наш Край".- руководитель крупного фермерского хозяйства, депутат Херсонского областного совета от "Нашего края". В прошлом был одним из местных руководителей ВО "Батькивщина".- депутат Херсонского областного совета от "Оппозиционного блока".Да и самеше недавно возглавлял городскую организацию "Оппозиционного блока" и избран в Херсонский городской совет от этой партии