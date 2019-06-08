Националисты смогли объединиться: первая двадцатка
Национальный корпус, Правый сектор и ВО Свобода объявили об объединении для участия в досрочных выборах в парламент.
Во время съезда объявили первую двадцатку предвыборного списка:
Олег Тягнибок - лидер партии Свобода;
Андрей Билецкий - лидер партии Национальный корпус;
Дмитрий Ярош - экс-лидер Правого сектора;
Андрей Тарасов - председатель партии Правый сектор;
Руслан Кошулинский - заместитель председателя партии Свобода;
Богдан Бенюк - актер театра и кино;
Родион Кудряшов - руководитель центрального штаба партии Национальный корпус;
Александр Сыч - экс-вице-премьер-министр Украины;
Филипп Ильенко - председатель Государственного агентства по вопросам кино;
Юрий Сиротюк - директор центра Украинские студии стратегических исследований;
Олег Петренко - народный депутат и член общественной организации Гражданский Корпус АЗОВ;
Анатолий Витив - экс-депутат от партии Свобода;
Андрей Левицкий - лейтенант ВСУ;
Василий Лабайчук - председатель центрального штаба Правого сектора;
Александр Алферов - историк и представитель Национального корпуса;
Андрей Мохник - экс-министр экологии и природных ресурсов Украины;
Алексей Кайда - экс-председатель Тернопольского облсовета;
Арсений Билодуб - музыкант;
Виктор Шендибило - юрист Национального Корпуса;
Олег Панькевич - экс-глава Львовского облсовета.
Также вчера херсонские представители ВО "Свобода" Александр Ложичев и Иван Горланов сообщили, что съезд им делегировал право баллотироваться по мажоритарным округам.
Александр - по 182 округу (Днепровский и Суворовский районы Херсона), а Иван по 183 округу (Корабельный район Херсона и Белозерский район).