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Националисты смогли объединиться: первая двадцатка

Национальный корпус, Правый сектор и ВО Свобода объявили об объединении для участия в досрочных выборах в парламент.


Во время съезда объявили первую двадцатку предвыборного списка:


Олег Тягнибок - лидер партии Свобода;

Андрей Билецкий - лидер партии Национальный корпус;

Дмитрий Ярош - экс-лидер Правого сектора;

Андрей Тарасов - председатель партии Правый сектор;

Руслан Кошулинский - заместитель председателя партии Свобода;

Богдан Бенюк - актер театра и кино;

Родион Кудряшов - руководитель центрального штаба партии Национальный корпус;

Александр Сыч - экс-вице-премьер-министр Украины;

Филипп Ильенко - председатель Государственного агентства по вопросам кино;

Юрий Сиротюк - директор центра Украинские студии стратегических исследований;

Олег Петренко - народный депутат и член общественной организации Гражданский Корпус АЗОВ;

Анатолий Витив - экс-депутат от партии Свобода;

Андрей Левицкий - лейтенант ВСУ;

Василий Лабайчук - председатель центрального штаба Правого сектора;

Александр Алферов - историк и представитель Национального корпуса;

Андрей Мохник - экс-министр экологии и природных ресурсов Украины;

Алексей Кайда - экс-председатель Тернопольского облсовета;

Арсений Билодуб - музыкант;

Виктор Шендибило - юрист Национального Корпуса;

Олег Панькевич - экс-глава Львовского облсовета.


Также вчера херсонские представители ВО "Свобода" Александр Ложичев и Иван Горланов сообщили, что съезд им делегировал право баллотироваться по мажоритарным округам.
Александр - по 182 округу (Днепровский и Суворовский районы Херсона), а Иван по 183 округу (Корабельный район Херсона и Белозерский район).скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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