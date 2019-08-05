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ЦВК визнала повноваження всіх обраних на Херсонщині народних депутатів

ЦВК на своєму засіданні, 30 та 31 липня розглянула оригінали протоколів з ДВК та ОВК та затвердила всіх п'ятьох народних депутатів, які були обрані по одномандатним мажоритарним округам Херсонської області.

ЦВК на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у всіх п'яти виборчих округів, затвердивши обрання народними депутатами Павліша П.В. – в ОВО № 182, Вагнєр В.О. – в ОВО № 183,  Колихаєва І.В. – в ОВО № 184, Іванова В.І. – в ОВО № 185, Ковальова О.І. – в ОВО № 186.

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