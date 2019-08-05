Розпочни свій бізнес - безоплатний семінар у Херсоні

Ресурсний центр ГУРТ запрошує усіх зацікавлених здобути унікальні знання і навички ефективного ведення підприємницької діяльності на дводенному тренінгу «Розпочни свій бізнес» за програмою Міжнародної організації праці, що відбудеться 21-22 серпня 2019 року в м. Херсон.





Програма тренінгу включає такі теми: бізнес-план, маркетинг, робота з персоналом, закупівлі, розрахунок собівартості, фінансове планування, стартовий капітал.





Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму до 18:00 13 серпня 2019 року.





Відібрані учасники отримають лист-запрошення від організаторів із усіма логістичними та програмними деталями.





УВАГА! Участь у тренінгах безоплатна. Організатори забезпечують учасників навчальними матеріалами та харчуванням під час проведення тренінгу. Будь-які транспортні витрати учасників не відшкодовуються.





Тренінги проводяться у рамках проекту «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», який здійснюється Міжнародною організацією праці за фінансування уряду Данії.