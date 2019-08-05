"Правий сектор" відхрестився від двох херсонських активістів - Заява

Центральний провід "Правого сектору" розповсюдив заяву про те, що Сергій Пастушенко та Наталія Гавриленко не мають жодного стосунку до їхньої організації. Друкуємо текст заяви.

"ЗАЯВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ "ПРАВИЙ СЕКТОР"





Офіційно повідомляємо, що Пастушенко Сергій Анатолійович,1965 р. н. та Гавриленко Наталія Валеріївна, 1971 р. н. не мають жодного стосунку до Національно-визвольного руху "Правий сектор" та не наділені повноваженнями робити будь-які заяви від його імені.





Вищезгадані особи систематично поширювали неправдиву інформацію щодо діяльності руху як у соціальних мережах, так і в особистому спілкуванні у спільноті волонтерів, учасників бойових дій та патріотичної громади не лише Херсонщини, але й інших областей. Тим самим, дискредитуючи чесне ім'я не лише місцевого осередку, а й усього "Правого сектору".





Таким людям не місце в рядах "Правого сектору". Лише з правдою переможемо"