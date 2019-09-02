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Херсонцы против завода "Микрон" - в городе продолжается экологический конфликт

Вчера в библиотеке имени Гончара прошла встреча под названием «Херсону чистый воздух». В центре обсуждения была ситуация с работой завода "Микрон". Участники встречи считают, что данное предприятие не имеет право работать на территории Херсона. 

О встрече рассказала газета "Гривна". По ее информации директор компании ООО «Экоменеджмент групп» Виктория Коваленко рассказала о нарушениях данного предприятия: «Согласно Законодательству, защитная зона вокруг предприятия, осуществляющего выбросы должно быть 100 метров, а там уже через 50 метров стоят жилые дома. Также они не имеют разрешение на выбросы. Местные жители имеют право в таком случае обращаться в прокуратуру, чтобы те прекратили деятельность «Микрона»
По словам Виктории данное предприятие не имеет право работать в Херсоне. Судя по сайту, руководитель фирмы, которая специализируется на разрешительных документах в сфере охраны окружающей среды, знает о чем говорит.

Напомним, что в начале августа в Херсоне возмущенные горожане  публично выступили против деятельности ООО «Завод «Микрон», который занимается изготовление смеси для ремонта асфальтного покрытия и находится вблизи жилых домов по улице Чайковского, 236.
Сначала местные жители жаловались, что у них резко ухудшилось состояние здоровья: на коже начало появляться раздражение, слезятся и краснеют глаза и вообще просто невозможно нормально дышать. Потом вышли на митинги и акции протеста, вызвали городские власти. После митингов и акций протестов «Микрон» якобы прекратил свою деятельность, но это не надолго. Уже через несколько дней с его труб снова начал выделяться ядовитый пыль.
Еще в ходе акции протеста, которая прошла в августе, местные обращались и в прокуратуру, и в департамент экологии Херсонской ОГА, но почти ни результат это не дало - сообщает газета "Гривна".

«Прокуратура направила в ответ, где сообщалось, что они не компетентны решать этот вопрос. Они могут открыть уголовное производство в случае, если будет доказано негативное влияние на здоровье людей, проживающих рядом », - отметил местный житель Евгений Улицкий.

О деятельности предприятия «Завод« Микрон »журналисты интернет-издания« Гривна »решили обратиться  в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В ответе на информационный запрос нам сообщили, что предприятие не обращалось в министерство, чтобы получить лицензии, которые необходимы для их дальнейшей деятельности. Также никаких проверок на территории завода в течение года не проводилось. Проведение проверок только планируется и сейчас для этого собираются соответствующие разрешительные документы.

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