Чернянка хочет в одну громаду с Таврийском

- У нас состоялось собрание села, на которых обсуждался наше будущее в контексте нового перспективного плана формирования территорий общин Херсонской области. На этом собрании было принято решение об объединении с Таврическим в составе Таврической ОТГ. Именно объединение, а не присоединения. В то же время идею присоединения к уже существующей Новокаховского ОТГ община не поддержала, - рассказала Чернянской сельский председатель Ирина Хома.





По ее словам, предложение общины была оперативно передано в облгосадминистрацию. "Теперь мы ждем утверждения обновленного перспективного плана, после чего будем начинать процедуру объединения с Таврический", - пояснила она.





Напомним, что Таврийская ОТГ была образована одной из первых в области - осенью 2016 года. Однако до сих пор Центризбирком так и не назначил здесь первые выборы. Связано это с тем, что Таврийск является "городом-матрешкой", входящая в состав Новокаховского горсовета. В то же время последний выступает против существования Таврийской ОТГ и даже обвиняет представителей этого города в "местечковом сепаратизме".





В состав Таврийской ОТГ уже согласились войти Каменский и Новокаменский сельсоветы Каховского района. Тогда как в Новокаховский ОТГ кроме теперь уже бывшего Днепрянского поселкового совета хотят войти Райский сельсовет, а также Веселое Бериславского района. Сейчас обсуждается вопрос возможного присоединения к Новой Каховки и пгт Казацкое.



