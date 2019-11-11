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Понад 80% опитуваних не задоволені харчуванням дітей у закладах освіти

81,3% батьків не задоволені харчуванням своїх дітей у закладах освіти. Це показало дослідження якості харчування дітей в закладах освіти, яке було проведено за ініціативи Херсонської облдержадміністрації. Найбільше батьки невдоволені різноманіттям меню - 47%, а також якістю приготування та самих продуктів - 22% від усіх опитуваних. Усього було опитано 219 респондентів.
За підсумками дослідження облдержадміністрація планує розробити обласну програму щодо вдосконалення якості харчування дітей у закладах освіти. Про це заявила заступник голови облдержадміністрації Світлана Чепіга - повідомляє сайт Херсонської облдержадміністрації.

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