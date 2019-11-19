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Лекція з історії кримськотатарського руху

В Херсонському державному університеті почалася відкрита лекція  "Пліч-о-пліч" у боротьбі за свободу та національну ідентичність: українці та киримли в русі опору 1960-1980-х років в СРСР".

 Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії національного університету "Києво-Могилянська академія" Олег Бажан розповідає про маловідомі сторінки нашої історії.

Лекція була організована кримськотатарським центром "Куреш".
Після цікавої лекції відбулося не менш цікаве обговорення.
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