Лекція з історії кримськотатарського руху
В Херсонському державному університеті почалася відкрита лекція "Пліч-о-пліч" у боротьбі за свободу та національну ідентичність: українці та киримли в русі опору 1960-1980-х років в СРСР".
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії національного університету "Києво-Могилянська академія" Олег Бажан розповідає про маловідомі сторінки нашої історії.Лекція була організована кримськотатарським центром "Куреш".
Після цікавої лекції відбулося не менш цікаве обговорення.