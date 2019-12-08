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АНОНС. Громадське обговорення міського бюджету

Запрошення до громадського обговорення. 

Круглий стіл з теми: "Обговорення пропозицій громадськості до бюджету міста Херсону" відбудеться 4 грудня, в 15.00 в приміщенні Кризового медіа центрy.Херсон відбудеться відкрите засідання бюджетного комітету Громадської ради при Херсонському міському голові .
Обговорюємо питання міського бюджету та пов’язаних з ним програм.
Спікери:
- Олександр Мошнягул - голова Громадської ради при Херсонському міському голові
- Євгенія Вірлич - керівник бюджетного комітету Громадської ради
Запрошуються всі херсонці, хто хоче брати участь у прийнятті владних рішень. Запрошуємо журналістів, депутатів, експертів з бюджетних питань, активістів громадських організацій.

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