Херсонська "Батьківщина" в Києві протестує проти продажу землі
Пізніше, ЗМІ повідомили, що під Верховною Радою розпочилися суточки між силовиками та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі, внаслідок чого постраждали більше двох десятків людей, в тому числі кілька журналістів.
"Загони нацгвардії і поліції не дають протестуючим пронести на територію намети та інше спорядження. У хід пішов сльозогінний газ, від якого постраждало більше двох десятків людей, в тому числі кілька журналістів",– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під Верховною Радою та ще в семи областях України тривають мітинги проти продажу землі. Учасники акцій вивозять техніку та перекривають траси, внаслідок чого утворюються великі затори.
Фото із сторінки Олега Черненка