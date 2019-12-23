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Херсонська "Батьківщина" в Києві протестує проти продажу землі

Херсонські активісти "Батьківщини" у Києві, під стіною Верховної Ради взяли участь в акції протесту проти ниньощньої моделі ринку землі. Про це повідомив депутат Херсонської міської ради Олег Черненко. Разом з ним на акції перебувають також інші активисті, зокрема депутат Херсонської міської ради Станіслав Трошин, Марія Вуйцик-Левковська інші.
Херсонська  

Пізніше, ЗМІ повідомили, що під Верховною Радою розпочилися суточки між силовиками та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі, внаслідок чого постраждали більше двох десятків людей, в тому числі кілька журналістів.


"Загони нацгвардії і поліції не дають протестуючим пронести на територію намети та інше спорядження. У хід пішов сльозогінний газ, від якого постраждало більше двох десятків людей, в тому числі кілька журналістів",– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Верховною Радою та ще в семи областях України тривають мітинги проти продажу землі. Учасники акцій вивозять техніку та перекривають траси, внаслідок чого утворюються великі затори.


Фото із сторінки Олега Черненка
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