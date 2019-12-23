ПРЕС-АНОНС

Родом з Херсона: новітня роман-газета змінила ім’я

24 грудня 2019 р., о 13.00 в Кризовому медіа-центрі.Херсон (вул. Пилипа Орлика, 30, офіс 33) відбудеться прес-конференція – презентація нового всеукраїнського літературного видання, яке вже здійснило фурор серед письменників та читачів з усіх куточків України.

«Дебют-газета» створена саме для тих, хто підтримує нову тенденцію читати сучасні літературні твори в друкованому вигляді. Під глянцевою обкладинкою формату А3 на 164 сторінках розміщені нові твори українських авторів: вже відомих письменників, але є і дуже талановиті початківці. Нова газета нагадує «Роман-газету» радянських часів, але краща: великий шрифт, близько двох десятків авторів, розмаїття жанрів. Кожен знайде для себе щось цікаве.

Під час пре-конференції спікери презентують наступні теми:

1. Літературною сенсацією 2019 року називають появу всеукраїнської газети-книги з великим накладом та помірною ціною, яка була заснована херсонським видавництвом. Чому з´явилося це видання в часи, коли багато газет не витримують конкуренції з Інтернетом та припиняють своє існування?

2. Під однією глянцевою обкладинкою «Дебют-газети» вміщено твори близько двох десятків авторів з різних куточків країни. Звідки автори дізнаються про видання і що треба для того, щоб надрукуватися у «Дебют-газеті»?

3. Де придбати видання? Як розповсюджується газета і чи є «Дебют-газета» в бібліотеках країни?

4. Твори, які друкує «Дебют-газета», різноманітних жанрів як від дуже відомих, так і від талановитих авторів-початківців. Яка подальша доля авторів та їх творів, які побачили світ завдяки «Дебют-газеті»?

5. Співпраця з конкурсом «Коронація слова»: автори-переможці будь-якої номінації можуть надрукувати свої конкурсні твори в «Дебют-газеті» позачергово

Спікери:

Новицький Михайло Анатолійович, видавець обласних та всеукраїнських газет, шеф-редактор «Дебют-газети».

Новицька Вікторія Сергіївна, головний редактор всеукраїнського літературно-художнього періодичного видання «Дебют-газета».

Запрошуються журналісти, філологи, письменники, всі херсонці, хто любить літературу.