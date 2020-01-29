В Бериславі зареєстрована релігійна громада Православної церкви України

Голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв зареєстрував у Бериславі релігійну громаду Воскресіння Христового Херсонської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України).

Нагадаємо, що за офіційними відомостями, навколо Православної церкві України на Херсонщині об'єдналися сорок чотири релігійних громади, які входили до Таврійської єпархії Української автокефальної православної церкви та дев'яносто п'ять релігійних громад, які входили до Херсонської єпархії Українскої православної церкви Київського патріархату.

У листопаді 2019 року був створений Генічеський вікаріат Херсонської єпархії ПЦУ, який очолив Генічеський архієрей Никодим (Віктор Вікторович Кулигін). Віктор Кулигін у лютому минулого року перейшов з УПЦ (Московського патріархату) до лав Православної Церкви України.







