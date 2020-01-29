У Херсоні відбудеться «Марш памʼяті Героїв Крут»
29 січня відбудеться акція «Марш памʼяті Героїв Крут». Учасники заходу організують ходу від Площі Свободи до Меморіалу Героям Небесної Сотні та Героям АТО, що по вулиці Перекопській.
Початися «Марш памʼяті Героїв Крут» має о 18-й годині. Як повідомляє сайт міської ради, через проведення ходи буде перекритий рух транспорту у центрі міста з 18:00 до 18:30.
Початися «Марш памʼяті Героїв Крут» має о 18-й годині. Як повідомляє сайт міської ради, через проведення ходи буде перекритий рух транспорту у центрі міста з 18:00 до 18:30.