На Херсонщині планують висадити двісті тисяч дерев

Херсонщина долучилась до встановлення рекорду України і планує висадити близько 200 000 тисяч дерев в області.Всеукраїнська акція відбудеться 20 березня 2020 року, організатори та партнери заходу планують висадити 1 000 000 дерев по всій Україні та долучитися до глобальної ініціативи з висадження 100 мільйонів дерев у всьому світі.Мета проєкту «Озеленення України» – привернення уваги до відновлення екосистеми України і планети, а також розвиток екологічної свідомості людей.