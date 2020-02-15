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На Херсонщині планують висадити двісті тисяч дерев

Херсонщина долучилась до встановлення рекорду України і планує висадити близько 200 000 тисяч дерев в області.  
Всеукраїнська акція відбудеться 20 березня 2020 року, організатори та партнери заходу планують висадити 1 000 000 дерев по всій Україні та долучитися до глобальної ініціативи з висадження 100 мільйонів дерев у всьому світі.
Мета проєкту «Озеленення України» – привернення уваги до відновлення екосистеми України і планети, а також розвиток екологічної свідомості людей.
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