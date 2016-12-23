Как определить стоимость «Народного депутата» в качестве нематериального актива? Методические подходы при оценке

В статье оценщика высшей категории Общественной организации «Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки», эксперта КВУ Владимира Макухи описывается методика определения стоимости некоего уникального нематериального актива – полученного статуса народного депутата Украины, используемого для извлечения дополнительных доходов. Эта статья была опубликована на сайте Всеукраинской ассоциации специалистов оценки - сцециализированном ресурсе профессиональных оценщиков Украины. Это свидетельствует о том, что методика, использованная в статье, рекомендована к использованию.





Целью нашего анализа является не народный депутат, как физическое лицо – «избранный в соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" представитель Украинского народа в Верховном Совете Украины и уполномоченный им на протяжении строка депутатских полномочий осуществлять полномочия, предусмотренные Конституцией Украины и законами Украины» (п.1, ст.1 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины»), а спрос на получение самого статуса «народный депутат Украины».

Действующий Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины», как база, позволяющая рассматривать статус «народного депутата Украины», «номинантами» на его получение, в качестве нематериального актива

Остановимся на особенностях избрания народных депутатов Украины, по пропорциональной системе (225 депутатов), предусмотренных п.п.1 п.3 ст.1 данного Закона Украины. В отличие от «давно муссирующейся целесообразности» осуществления выборов народных депутатов Украины по «открытым избирательным спискам», когда право приоритетного распределения кандидатов от партий предоставляется избирателю в процессе голосования, согласно п.7 ст.58 «Перечень и очередность кандидатов в депутаты в избирательном списке, определенные партией, не могут быть изменены после подачи документов регистрации Центральной избирательной комиссией». Таким образом, кандидат, отправляющийся вместе с партией в предвыборный путь за мандатом (статусом) народного депутата Украины получает фиксированное место в очереди, которое не зависит от его фактического рейтинга по мнению избирателей. Данная законодательная норма значительно уменьшает риск неопределенности для конкретного кандидата, а его возможность быть избранным зависит от места в избирательном списке. Распределение мест кандидатов в избирательном списке партии, является количественной фиксированной величиной, способствующей необходимым расчетам для принятия решения сторонами, как фактически влияющих на его составление так и претендующих на соответствующее место в нем.

Предвыборный список партии как пассажирский поезд, отправляющийся в Верховный совет Украины

Проводя аналогию между пассажирским, железнодорожным составом и предвыборным списком партии, можно распределить вносимых в него кандидатов в народные депутаты на две основные категории – «машинистов» и «пассажиров». «Машинисты» - категория кандидатов, состоящая, как правило, из узнаваемых, имеющих положительный рейтинг доверия среди избирателей в электоральном поле, опираясь на которое, конкретная партия предполагает достигнуть максимального результата по итогам голосования. Категория «пассажиров», как правило, рассчитывает «въехать» в Верховный совет Украины вместе с выбранной партией, благодаря «электоральной привлекательности» «машинистов», в том числе, при помощи средств, используемых на проведение предвыборной, агитационной компании, вносимых «пассажирами» в качестве «платы за проезд на определенном месте в списке». Таким образом, «машинисты» являются той категорией кандидатов в избирательном списке, благодаря присутствию которых партии предполагают решить вопрос максимальной привлекательности для избирателей, в связи с чем их присутствие в избирательном списке можно рассматривать в качестве актива, работающего на результат. В отличии от них, «пассажиров» можно рассматривать в качестве электорально пассивных участников процесса движения, «приобретающих билеты» с целью достижения конечной точки маршрута – места в сессионном зале Верховного совета Украины.

Именно категорию кандидатов-списочников, которая условно была названа «пассажирами», мы рассмотрим более детально.

Приобретаемый «пассажиром» «билет на поезд» (место в избирательном списке) отправляющийся в Верховный совет Украины – как инвестиционное вложение

Модель анализа при принятии решения «приобретения билета пассажиром» следует разбить на три основополагающих сегмента:

- предлагаемая (возможная) стоимость и цена приобретения «билета» на конкретное место в конкретном «поезде» (списке партии) – статус кандидата в народные депутаты;

- вероятность достижения «поездом» пункта назначения (преодоление партией проходного барьера и вхождение в состав избираемого Верховного совета Украины) при котором занятое место «пассажиром» становится проходным;

- появляющиеся возможности при получении статуса народного депутата Украины – статус избранного народного депутата Украины.

Статус народного депутата Украины как объект оценки. Стоимость его создания, приобретения, приносимый (ожидаемый) доход от использования

Отличительные признаки присущие нематериальным активам, которые ложатся в модель оценки статуса народного депутата Украины:

- отсутствие материальной основы и при этом обладание таким ценным качеством, как способность давать доход их владельцу, исходя из долгосрочных прав и преимуществ, которые они приносят ему так долго, как это возможно;

- продолжительность эксплуатации, позволяющая учитывать их в составе долгосрочных инвестиций как внеоборотные активы и через выбранный вариант учетной политики устанавливать более разумный срок погашения их первоначальной стоимости;

- многоцелевой характер эксплуатации, позволяющий использовать объект на различных участках деятельности предприятия.

Следует учитывать действующие нормы Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», в частности п.1. ст.3 определяющие не совместимость депутатского мандата с другими видами деятельности и указывающие на то, что народный депутат не имеет право.

Исходя из данных законодательных норм, выводы, полученные на основе предлагаемого нами анализа, могут быть использованы не только избирателями и потенциальными кандидатами в народные депутаты Украины но и правоохранительными органами.

Какие из общеизвестных в мировой практики оценки базовые принципы и подходы могут быть использованы при оценке анализируемого нами нематериального актива? В какой степени и на каком этапе анализа могут быть использованы общеизвестные методические подходы? А именно:

- затратный (учитывающий затраты на воспроизводство объекта оценки или аналогичного ему в нынешнем состоянии);

- сравнительный (аналогов продаж);

- доходный.

Использование затратного подхода в данном конкретном случае осуществляемого анализа предполагает определение фактических затрат по созданию конкурентноспособной партии и осуществлению ею действий, направленных на обеспечение необходимого уровня доверия (рейтинга) у избирателей, позволяющего преодолеть проходной барьер и обеспечить вхождение определенной группы выдвигаемых кандидатов-списочников в состав народных депутатов Украины по итогам выборов. Данный методический подход может быть использован группой лиц, имеющих личный положительный репутационный рейтинг у избирателей для принятия решения о создании своего «политического поезда» в виде партии, ставящей перед собой задачу проведения своих кандидатов в народные депутаты по итогам выборов. Однако, для целей нашего анализа использование данного метода весьма проблематично исходя из сложности определения стоимости создания нематериальных активов в виде репутационных рейтингов самих «машинистов», предполагаемых в качестве участников данных политических проектов. В качестве примеров можно привести недавно созданную и предполагаемую к созданию политические партии лидерского типа:

- партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность»» где по мимо привлеченных для поднятия рейтинга значительного количества «машинистов» был использован в качестве базовой движущей силы рейтинг действующего Президента Украины Петра Порошенко, оценить затраты на создание которого крайне сложно (фактические затраты, понесенные в процессе выборов Президента Украины являются только их частью). При этом не стоит забывать и об имевшемся у данной партии на момент проведения парламентских выборов административном ресурсе, хотя его использование законодательно запрещено;

- создаваемая партия экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвилли где проблемы использования затратного подхода для целей нашего анализа сталкиваются с аналогичной проблемой определения стоимости понесенных во времени затрат по созданию репутационного рейтинга экс-президента Грузии.

Использование сравнительного (аналогов продаж) подхода может быть использовано исключительно самими «пассажирами» при принятии ими решения выбора «поезда» (партии) и рассмотрения вариантов «приобретения предлагаемых билетов на конкретные места». Информация по подобным сделкам является, как правило, закрытой, что не позволяет использовать данный метод для решения поставленной нами задачи в процессе данного анализа. При этом, стоит обратить внимание на ограничения в выборе для самих «пассажиров». Во-первых, исходя из ряда политических факторов, значительная часть «пассажиров» имеет возможность выбора или только среди «поездов прибывающих на оппозиционную платформу Верховного совета Украины» или «платформу, лояльную к действующей власти». Во-вторых, исходя из поставленных целей, при приобретении «билета» в качестве инвестиционного продукта, «пассажиром» или бенефициаром, направляющим «пассажира» в «командировку в Верховный совет Украины». При этом цена «билета», при гарантированном достижении «места под куполом Верховного совета», может значительно отличаться в зависимости от выбранного «поезда» и ожидаемым возможностям для прибывших в нем к месту назначения.

Использование доходного подхода. В данном случае, при рассмотрении бенефициаром в качестве инвестиционного вложения «получение или приобретение билета» на политический «поезд», который должен доставить его или «командированного им» в состав избираемого Верховного совета Украины можно рассматривать в качестве действий, направленных на создание нематериального актива для обеспечения преимуществ в доходах.

Общепринятая в оценке суть использования метода преимущества в доходах, при определении стоимости нематериального актива, заключается в расчете разницы между денежными потоками, получаемыми с использованием нематериальных активов и денежными потоками, которые получаются от реализации продукции (работ, услуг) без использования нематериальных активов.

При использовании данного методического подхода:

- прогнозируются денежные потоки от реализации продукции без использования оцениваемого нематериального актива (в нашем случае это могут быть фактические денежные потоки до момента получения статуса народного депутата Украины);

- определяется срок полезного использования нематериального актива (в нашем случае это срок каденции избранного Верховного совета Украины);

- оцениваются денежные потоки, получаемые от реализации продукции с использованием оцениваемого нематериального актива (фактические или прогнозируемые бенефициаром денежные потоки за период каденции избранного народного депутата);

- по каждому году в течении срока полезного использования нематериального актива рассчитывается разность между денежными потоками, получаемыми с использованием нематериального актива, и денежными потоками от реализации продукции полученной без использования оцениваемого нематериального актива;

- ежегодное преимущество в денежных потоках приводится к текущей стоимости.

При этом стоит обратить внимание на отличия в расчетах, имеющих цель – принятие решения по соответствующему действию, для бенефициара, рассматривающего варианты приобретения соответствующего «билета на выбранный политический поезд» и представителей правоохранительных структур, для которых подобные расчеты могут стать косвенной базой для принятия решения по началу расследования. Для первых, имеет значение разность между ожидаемыми преимуществами в доходах, приведенных в текущую стоимость, и фактическими затратами на приобретение «билета на политический поезд». Для вторых может иметь значение сам факт и фактическая величина полученного преимущества в доходах.

Таким образом, стоимость нематериального актива (полученного статуса народного депутата Украины), используемого для получения дополнительных доходов, определенная, соответственно, с использованием метода преимущества в доходах может быть рассчитана по формуле:









Где:

НА – стоимость статуса народного депутата Украины, как нематериального актива, используемого для обеспечения преимуществ в получении доходов;

∆Ді1…∆Діn - преимущество в доходах, полученное за период каденции данного народного депутата Украины;

n – срок каденции народного депутата Украины, статус которого используется для обеспечения преимущества в доходах;

q - ставка дисконта;

Cпр – затраты, понесенные бенефициаром на приобретение «билета на политический поезд» (места в избирательном списке партии либо затраты, понесенные в процессе предвыборной компании, в результате которой был приобретен статус народного депутата Украины)





Владимир Макуха,

оценщик высшей категории

ВОО «Ассоциация специалистов оценки»





Источник: http://afo.com.ua/uk/news/2-general-assessment/1120-stoimost-narodnogo-deputata-v-kachestve-nematerialnogo-aktiva