Прийняти бюджет на наступний рік допомогла корупція

Професіонали, що розробляли проект бюджету нашого міста, зробили його загалом непоганим з точки зору збалансованості. Разом з тим, вони ж заклали туди цілу купу годівниць і годівничок, які безпомилково вирізняються зацікавленими депутатами і забезпечують з їх боку «правильне» голосування. Громадянське суспільство за визначенням подібною політичною корупцією не займається. Тому активісти на Громадських слуханнях запропонували перерозподілити деякі статті бюджету таким чином, щоб забрати з «корита» їжу в політичних свиней та вивільненими грошима профінансувати справді необхідні громаді проекти.

Олександром Мошнягулом резолюцію, причому більшість з широкої коаліції екс-регіоналів, «Свободи», радикалів та «тушок» - неуважно і зневажливо, та навіть не потрудились за озвучені пропозиції голосувати, як це передбачено Статутом міста. Просто їх проігнорували. Але, сподіваємось, праця активістів, що надавали пропозиції та експертів, які їх адаптували до вимог закону і реальних можливостей, не пропаде задарма. Колись через інші механізми демократії народ нагадає своїм горе-слугам, хто кому господар і де раки зимують. Спроба вийшла «гласом волаючого в пустелі» – депутати заслухали зачитану головою Громадської радирезолюцію, причому більшість з широкої коаліції екс-регіоналів, «Свободи», радикалів та «тушок» - неуважно і зневажливо, та навіть не потрудились за озвучені пропозиції голосувати, як це передбачено Статутом міста. Просто їх проігнорували. Але, сподіваємось, праця активістів, що надавали пропозиції та експертів, які їх адаптували до вимог закону і реальних можливостей, не пропаде задарма. Колись через інші механізми демократії народ нагадає своїм горе-слугам, хто кому господар і де раки зимують.





Наводимо скорочене і переведене на «людську» мову викладення Резолюції Громадських слухань щодо планування доходів та видатків бюджету Херсона 2017 року.









Оскільки розподіл традиційних перевиконань бюджету всередині року перетворюється за звичай на безконтрольний дерибан, впорядкувати цей процес заздалегідь, доручивши Департаменту фінансів при розробці проектів розподілу перевиконань міського бюджету:

- 35% від понадпланових надходжень спрямовувати на довгострокові інфраструктурні проекти для поліпшення інфраструктури міста, (наприклад мостового переходу ХБК-Таврійський, сортування сміття, утилізації неприйнятних до комерційного використання фракцій, рекультивації існуючого звалища, будівлі ЦНАП і т.п); решту розподілити наступним чином:





- 15% на виконання цільової програми розвитку фізкультури, в частині облаштування на базі шкільних стадіонів, закладів громадського харчування (відкритих майданчиків) мережі спортивних знарядь та тренажерів у антивандальному виконанні;





- 20% на виконання муніципальної програми підтримки медицини (програму розробити) для компенсації недостатнього підвищення фінансування галузі, якого не вистачить на задеклароване підвищення зарплат, а також для виконання інших програм галузі (наприклад, на безкоштовні аналізи).





- 15% на фінансування потреб закладів освіти у матеріально-технічному забезпеченні понад розрахункові потреби профільного управління для уникнення в подальшому повернення до практики «поборів» з батьків.





- 15% на потреби благоустрою міста, зокрема на фінансування майбутньої програми створення громадянам з обмеженими можливостями зручних умов пересування містом (пандуси, пониження бордюрів, звуковий сигнал на світлофорах).





Витратна частина. Рекомендації:





1.Зняти фінансування з поповнення статутних фондів КП «Парки Херсона» (2,4 млн. грн), КП «Гарантія» (648 тис. грн), капремонту адмінбудівлі КП «Парки Херсона» 160 тис. грн. як корупційно ризикові та такі, що не піддаються ефективному контролю.





2.З фінансування Департаменту ЖКГ на утримання парків і скверів КП «Парки Херсона», загальна сума 3,9 млн. грн, зняти фінансування відеоспостереження (605 тис. грн), та «охорони» (120 тис. грн.) як корупційно ризикових.





3.З фінансування Департаменту ЖКГ перенаправити 50 тис. грн. з експлуатаційних витрат об’єкту «Вічний вогонь» на придбання і монтаж світлодіодного пристрою, що візуально імітуватиме вогонь.





4.З фінансування Департаменту ЖКГ виокремити і зазначити окремим рядком витрати на покіс амброзії та інших алергенних рослин, бо інакше на практиці ці послуги не замовляються.





5.З фінансування Управління транспорту зняти витрати на придбання піско-сольової суміші для посипання доріг (сума 1 млн. грн.) у зв’язку з наявністю на складах залишків такої суміші обсягом за документами понад 3 тис. тон (мінімум на 2 зими наперед). Вивільнені кошти спрямувати на дострокову сплату тіла кредиту на будівництво мостового переходу.





6.З фінансування Департаменту ЖКГ зменшити витрати на придбання і встановлення люків і решіток (700 тис. грн.) в 4 рази для освоєння коштів протягом виключно 1 кварталу, бо попередні неконкурентні закупівлі цього товару (а також частково піско-сольової суміші) департаментом здійснювались у КП «Славута» код 19230292, відомого в бізнес-колах наданням послуг з «обналічіванія» з видачею фіктивних документів. Протягом 1 кварталу Департаменту ЖКГ разом з департаментом фінансів і з залученням громадськості розробити цільову програму - механізм публічного контролю підстав для витрат на люки та піско-сольову суміш, зокрема публікацію адрес, де є потреба у заміні люків та решіток, звітів про витрати суміші з зазначенням дат, назв вулиць та довжини посипання, нормативних і фактичних витрат суміші. Вивільнені залишки від застосування понижувального коефіцієнту спрямувати на фінансування зазначеної програми.





7.Зменшити фінансування компенсацій перевізникам за перевезення пільговиків на загальну суму 24,9 млн. грн (з них «Херсонелектротрансу» 20,5 млн. грн) в 4 рази, і профінансувати залишок витрат до кінця березня 2017. Протягом першого кварталу Департаменту фінансів розробити проект Положення про монетизацію пільг на проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті з застосуванням для визначення пільгових категорій населення діючої нормативної бази. Після прийняття Положення відмінити право безкоштовного проїзду в усіх видах громадського транспорту усіх категорій громадян і організувати адресну виплату компенсацій усім пільговикам.





8.З видатків на фізичну культуру зняти фінансування одержувачів бюджетних коштів на суму 3,1 млн. грн. та програми розвитку футболу в м. Херсон на суму 2,5 млн. грн. Профільному управлінню разом з Департаментом фінансів протягом першого кварталу з залученням громадськості розробити Положення про механізм конкурсу серед одержувачів на отримання бюджетних коштів. Після розробки і схвалення міськрадою Положення, спрямувати вивільнені кошти на фінансування спортивних організацій за підсумками конкурсів.





9.З інших видатків по загальному фонду зняти фінансування цільової програми розвитку туризму міста Херсона на 2016-2018 роки, виконання якої в поточному році визнати незадовільним (сума 474,8 тис. грн). Вивільнені кошти спрямувати на виконання програми допомоги правоохоронним структурам з боротьби з незаконним обігом наркотиків у вигляді роздрібного продажу наркотичних речовин через зовнішню рекламу сайтів.





10.У видатках на культуру і мистецтво по загальному фонду перерозподілити кошти в межах фінансування програми культурно-масових та мистецьких заходів: зняти фінансування дня працівника культури, позаяк не передбачено фінансування інших професійних свят, вивільнені кошти спрямувати на заходи зі святкування Дня сім'ї (15 травня), Дня Матері (друга неділя травня), Міжнародного дня корінних народів світу (9 серпня).





Замість епілогу: Дехто не полінується, візьме калькулятор, підрахує, що загальна сума визначених громадськістю корупційних ризиків складає 36,6 млн. грн, порівняє з 2,3 млрд грн. загального обсягу річного бюджету, і скаже: та нехай хоч усі ті 36 мільйонів розкрадуть, це ж лише півтора відсотки! І будуть категорично неправі. Ці 36 мільйонів – лише політична корупція. А вона – лише різновид корупції. Набагато більше ризиків закладено в звичайному фінансуванні реконструкції доріг, капітального будівництва, дитячого харчування в освіті. Де замовлення розбиваються на частини і оформлюються без тендерів по вдвічі завищеним цінам, або тендери перетворюються на фікцію, бо «остапи бендери» знають – їх тили надійно прикрито більшістю з їм подібних колег. Політична корупція – це як стартер у двигуні, а ті нещасні 36 мільйонів – як заряд акумулятора. «Пригодовані» ним депутати ніколи не підуть на реформування, і без зайвих сентиментів знищать навіть ті нечисельні приклади антикорупційних реформ, які вони встигли прийняти до того, як продались, як місяць тому херсонські обранці знищили на території міста систему допорогових закупівель «Прозорро».









Розглядаючи зміни до цільових програм на наступний рік, депутати нарешті затвердили фінансування за рахунок перевиконання бюджету наступного року безкоштовних аналізів, чим виконали одну з головних обіцянок однієї з партій, представлених в раді.

Крім того, фінансування цієї програми є частково пропозицією громадських слухань. На жаль, правовий нігілізм і бажання будь що протягнути свої «корупційні хатки», що читаються неозброєним оком, перемогло.

А для тих, хто потребує озброєння ока для того, щоб розібратися в корупційній складовій, пояснюємо: фінансування отримали:

•КП «Парки Херсона» (директор – депутат міської ради від фракції Радикальної партії Олега Ляшка) – понад 6 млн гривень, частково без конкретних цілей, частково на сумнівні цілі: спостереження невідомо де, охорона невідомо чого.

•КП «Гарантія» (директор депутат міської ради від фракції «Наш край» Ігор Семенчев) – понад 9 млн гривен, з них більше 3 млн на невизначені цілі.

•Компенсація пільгових перевезень 25 млн гривень, 21 млн – «Херсонелектротрансу» (директор – депутат від «Опозиційного блоку» Єгор Устінов), тобто майже мільйон на один живий тролейбус. При тому, що реальна кількість перевезень пільгових категорій громадян просто фізично не може відповідати такій астрономічній сумі.

•Крім «Херсонелектротрансу» значну суму (500 тисяч гривень) отримав автобусний перевізник «Херсонавтотранс» на чолі з депутатом міської ради від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Олегом Васильєвим, чия доля в пасажироперевезенні автобусним транспортом згідно з його власним планом складала 3%, а за звітом – 0,80%. Оскільки придбання нових автобусів і зайняття нових маршрутів планом не передбачено, можна здогадатися, що таке різке зростання кількості перевезень пасажирів має суто віртуальний характер для отримання бюджетного фінансування.

Як бачимо, для того, щоб бюджет був прийнятий, туди просто необхідно включити політичну корупційну складову навіть ціною нехтування нормативних документів.