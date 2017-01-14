Не конкуренція, а ворожнеча. Основна ознака діяльності Новокаховської міськради

Результати роботи Новокаховської міськради за моніторингом експертів Комітету виборців України стали предметом обговорення на «круглому столі», проведеному за інформаційної підтримки «Новин ділових».

Цікаво, що за дивним збігом обставин у цей же день і час у виконкомі проходили громадські слухання по бюджету. Мабуть, тому керівництво міста вважало за доцільніше проігнорувати висновки фахівців про свою діяльність. Утім, голова Херсонського відділення КВУ Дементій Бєлий не здивувався цьому факту, зазначивши, що напередодні отримав письмову відповідь від секретаря міськради Олександра Лук’яненка про те, що керівництво зайнято бюджетним процесом і на «круглий стіл» прийти не зможе. Хоча у Каховці, Скадовську, Олешках та інших містах області місцеві можновладці взяли активну участь у подібних заходах КВУ і навіть пообіцяли врахувати зауваження і пропозиції експертів. Причому, в цьому проявили одностайність і влада, і опозиція.





Протоколи і прогульники

Підсумки моніторингу представив експерт Володимир Молчанов. Він зазначив, що під час моніторингу експерти зіткнулися з проблемою, якої нема в інших міськрадах: протоколи пленарних засідань сесій відсутні на сайті ради, що є порушенням Закону України «Про доступ до публічної інформації». Присутні лише протоколи першої та другої сесій, які пройшли в листопаді минулого року. Протоколів наступних 13 сесій нема. Є протоколи засідань депутатських комісій, але вони низької якості. Вказано тільки, які питання розглядалися і які рішення прийнято. Виступи ж депутатів не фіксуються. Неодноразові звернення до міського голови Володимира Коваленка з цього приводу результатів не дали. Це стало причиною низьких оцінок рівня прозорості роботи Новокаховської міськради. Експерти КВУ назвали її найзакритішою в області.

Через таку закритість інформація про дисципліну депутатів є непідтвердженою. Вдалося знайти результати поіменних голосувань лише 9 сесій. Вияснилося, що основними «прогульниками» сесій є опозиційні депутати Л.Васильєва, В.Лепень, І.Ісаков, О.Дурасов, А Рашевський, К.Черепанов. До них долучився Ю.Власов із Партії місцевого самоврядування.

Причинами пропусків пленарних засідань опозиціонерами експерти визнали політичний конфлікт та ігнорування промерською більшістю депутатів від опозиції. Адже будь-які їхні пропозиції та депутатські запити відхиляються. Утім, депутати від «Батьківщини» виявилися біль дисциплінованими і практично не пропускають сесій, як і представники провладної більшості. Найстараннішими обранцями виявилися О.Лук’яненко та П.Розломій (ПМС), В.Перетятько (БПП), які не пропустили жодного пленарного засідання.





Закріплені і вільні

Ще одним з конфліктів у міськраді стало закріплення депутатів за виборчими округами. Представники деяких опозиційних партій відмовилися «закріплятися», бо вважають за доцільне працювати з виборцями усього міста. Тож 2 округи у Таврійську не мають депутатів. Рішення сесії не поклало обов’язків вести прийом виборців на 6 депутатів. При цьому 4 «опозиціонера» ведуть прийом без закріплення за територіальним виборчим округом (Р.Дурасов, В.Дунда, В.Лепень, П.Джуманіязова). Крім того, у графіку не зазначено час і місце прийому депутатами Н.Марченко, Т. Ракшою та О.Феодосовим. А для чотирьох депутатів, що ведуть прийом у семи округах, не зазначено час прийому (П.Розломій, А.Кафідов, В.Перетятько, О.Іщенко).





ЗМІ: хто за кого?

Присутність у медіа просторі народних обранців різна. Експерти проаналізували 82 публікації в газетах «Новий день», «Гривна», «Нова Каховка», в інтернет виданнях «НК онлайн» і «Таврійські вісті». У них є 39 згадок про міського голову, 22 – про виконком, 106 – про депутатів міськради. Лідерами за кількістю згадок є О.Лук’яненко, В.Перетятько, Л.Васильєва, П.Розломій, П.Джуманіязова.

- Ми виявили серйозні проблеми із заангажованістю висвітлення діяльності депутатського корпусу, - зазначив В.Молчанов. – Усе залежить від позиції видань, у тому числі комунальних. Виборці не отримують виваженої і збалансованої інформації. Тому рекомендуємо депутатам ухвалити положення, яке б регламентувало обов’язковість відомостей на офіціальному сайті міськради та у комунальних виданнях.

Ще однією проблемою є перевірка виконання передвиборчих обіцянок. Вдалося знайти лише програми партій «Совість України» та «Батьківщини». Інші партії своїх передвиборчих програм не публікували. А значить, закинути їм, що вони не виконують обіцянок, неможливо. Хоча, як підкреслив Д.Бєлий, невиконання обіцянок є одним з приводів для відкликання депутата. Утім, опозиційні депутати практично не мають можливості виконувати свої обіцянки, оскільки провладна більшість усі їхні пропозиції відмітає.

- У вашій міськраді бачимо не конкуренцію політичних сил, а ворожнечу, - підкреслив Д.Бєлий.





Громада і рада

Із цим були згодні й учасники «круглого столу» - депутат Діана Іваннікова, помічник депутата Юрій Дерновий, громадська активістка з Дніпрян Оксана Цеацура, журналіст Сергій Задирко та інші.

- Коли ми почали вникати у роботу нашої влади, то побачили стільки порушень, яких навіть важко осмислити, - заявила О.Цеацура.

Вона ж різко відгукнулася про роботу громадської ради при виконкомі, яка є зовсім «ручною» і не виконує основної функції громадського контролю.

Представник КВУ Олександр Мошнягул поділився досвідом роботи такої ради в Херсоні. Там активісти самі сформували громадську раду і прийняли її Статут. Тож вона абсолютно незалежна від влади, і може контролювати можновладців, а не прогинатися під них.

Експерти КВУ оприлюднили пропозиції для поліпшення прозорості роботи Новокаховської міськради. Серед них – розміщення на офіційному сайті відомостей про депутатів, ухвалення «Положення про порядок висвітлення діяльності депутатів ради». Також варто прийняти компромісний і узгоджений план роботи на рік з урахуванням передвиборчих програм усіх партій, представлених у раді. При цьому зазначити терміни для виконання обіцянок цільових програм. Раді слід навести лад у публікації протоколів сесій та засідань депутатських комісій. Вдосконалити ведення трансляцій сесій, щоб було чітко видно і чути, хто виступає. Ну і внести зміни до рішення про закріплення депутатів за виборчими округами, зазначивши час і місце прийому виборців.

Чи прийме «промерська» більшість ці пропозиції – питання відкрите. Усе залежатиме від бажання перейти від ворожнечі до конструктивну і компромісів.

Автор: Олександр ГУНЬКО, "Новини ділові".