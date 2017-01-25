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Найбільш ефективні депутати міськради (соцопитування)

Соціологічна лабораторія Херсонської обласної організації Комітету виборців України, провівши соціологічне опитування "Оцінка роботи Херсонської міської влади", виявила що більшість мешканців міста не може назвати прізвища депутатів міської ради.
Так, більшість мешканців міста Херсон, а саме 83,8% громадян, не назвали жодного прізвища у графі "Найбільш ефективні депутати Херсонської міської ради". 16,2% таки назвали депутатів міської ради, на основі відповідей яких було складено рейтинг "найбільш ефективних депутатів":

  • Олена Урсуленко (фракція "Солідарність") - 4,0%
  • Артем Кияновський (фракція "Опозиційний Блок") - 3,4%
  • Володимир Сальдо (фракція "Наш Край") - 3,0%
  • Андрій Дмитрієв (фракція "Об'єднання "Самопоміч") - 2,6%
  • Олена Мазур (фракція "Українське об’єднання патріотів – УКРОП") - 2,4%
  • Єгор Устинов (фракція "Опозиційний Блок") - 2,4%
  • Віталій Богданов (фракція "Українське об’єднання патріотів – УКРОП") - 1,8%
  • Віталій Урбанський (фракція "Всеукраїнського об’єднання «Свобода»") - 1,6%
  • Оксана Д’якова (фракція "Радикальна Партія Олега Ляшка") - 1,2%
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