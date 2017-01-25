КВУ склав рейтинг роботи лідерів фракцій. Тимошенко та Бойко - найменш ефективні

Юлія Тимошенко та Юрій Бойко очолили рейтинг найменш ефективних лідерів фракцій Верховної Ради VIII скликання. Рейтинг було складено на основі наступних критеріїв: відвідуваність засідань парламенту та комітету, участь в голосуваннях, успішність законопроектів та правок, якість законопроектів. Для визначення якості законопроектів було розглянуто висновки Головного науково-експертного управління Верховної Ради та Міністерства фінансів України.

Серед лідерів фракцій найкраще відвідували засідання парламенту Максим Бурбак та Юрій Бойко. У них 95% відвіданих засідань за даними електронної системи. Щодо комітетів Ради, то їх найкраще відвідували Максим Бурбак (94% відвіданих засідань), Олег Березюк (77%) та Ігор Гринів (50%). Найгірші показники відвідуваності комітетів у Юлії Тимошенко та Юрія Бойка: 12% та 11% відповідно. Так, голова фракції ВО «Батьківщина» відвідала лише 3 із 25 засідань Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Юрій Бойко був присутній лише на 5 засіданнях із 46 Комітету ВРУ у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю.

Юлія Тимошенко пропустила половину голосувань в Раді. Із 7 196 голосувань лідер «Батьківщини» була відсутня при 3 702. Юрій Бойко пропустив трохи менше – 2087 голосувань. У інших лідерів значно кращі показники. Найвідповідальніше до голосувань ставилися Максим Бурбак (лише 7% пропущених голосувань) та Олег Березюк (6% пропущених голосувань).

Серед лідерів фракцій найбільш реалістичні до виконання законопроекти в Ігоря Гриніва, найменш – в Юлії Тимошенко. Відповідно до даних Міністерства фінансів 76% проектів законів лідера БПП є такими, які реально втілити. Протилежна ситуація у лідерки «Батьківщини». Половину зареєстрованих проектів законів Юлії Тимошенко неможливо реалізувати. Із 66 проектів законів нереальними до виконання є 32.

Щодо юридичної коректності законопроектів, то тут антилідером є Юрій Бойко. 80% проектів законів керівника «Опозиційного блоку» отримали негативну оцінку Головного науково-експертного управління ВРУ. Із 5 проектів законів 3 було рекомендовано повернути на доопрацювання, 1 відхилити і лише 1 прийняти за основу.

Найуспішнішими були законопроекти та правки лідерів «Народного Фронту» та БПП. Кожна третя законодавча ініціатива Максима Бурбака ставала чинною (із 77 проектів законів та постанов чинними стали 27). Народні депутати також підтримали 79% правок, які запропонував Ігор Гринів (11 із 14 всього). Антилідером успішності став Юрій Бойко, який за весь час роботи ВРУ VIII скликання не подав жодної правки.





Методологія: за кожним із критеріїв виставлялася оцінка від -3 до +3 в залежності від результату керівника в порівнянні з іншими. Таким чином, за шість показників максимально можна було отримати 19 балів.





Джерело: сайт ВГО КВУ