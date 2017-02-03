Результат дослідження: Андрій Гордєєв - в антирейтингу голів ОДА

Комітет виборців України склав «Рейтинг діяльності голів ОДА за 2016 рік». Оцінка базувалася на двох критеріях: показниках соціально-економічного розвитку регіонів та опитуванні місцевих експертів.

Згідно з цим досідженням голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв разом з колегами з Івано-Франківщини, Рівнинщини, Чернівецької області та Полтавщини - серед антилідерів голів ОДА. Переважно вони отримали низькі результати як за опитуванням експертів, так і за соціально-економічним розвитком регіону. Херсонська область посіла останнє місце в рейтингу. Експерти відзначили конфлікт очільника ОДА із обласною радою. У вересні 2016 р. було відправлено у відставку голову Херсонської облради Андрія Путілова і обрано нового голову. Скандальним стало проведення децентралізації в регіоні. Зокрема, депутати Херсонської обласної ради виступали за скасування Перпспективного плану формування територій громад. Херсонщина також аутсайдер за соціально-економічним розвитком.

Івано-Франківщина (Олег Гончарук) стала однією з останніх в Україні за темпами соц-економ розвитку. Темпи зростання сільського господарства були нижчими, ніж по Україні (виробництво продукції тваринництва зменшилося на 5,4%). Індекс будівельної продукції за період січня-грудня 2016 р. був лише на 4,4% більшим від аналогічного періоду минулого року (по Україні – зростання на 13,1%). Експерти позитивно відзначили реалізацію проекту «Івано-Франківська область – край для туризму». За 9 місяців 2016 р. область відвідало 2,2 млн осіб.

Рівненська область (Олексій Муляренко) стала останньою в Україні за темпами будівництва. Регіон зайняв одне з останніх місць за зростанням індексу промпродукції – 97,8% (по Україні 102,4%). Місцеві експерти не відзначили позитивів у діяльності Олексія Муляренко щодо протидії незаконному видобутку бурштину.

Проблемною для Чернівецької області (Олександр Фещук) експерти назвати протидію корупції в регіону. Зокрема, відзначили, що не було подолано питання контрабанди товарів (в основному цигарок) до Румунії. За зростанням промисловості та сільського господарства – область одна з останніх в Україні.

Серед аутсайдерів рейтингу Полтавська область (Валерій Головко). Експерти негативно оцінили кадрову політику голови ОДА та вказали на конфліктні відносини із обласною радою. Насамперед у питанні видачі ліцензій газодобувним підприємствам. Показники соц-економ розвитку області – на низькому рівні. Полтавщина – 22-га за зростанням обсягу виконаних будівельних робіт і 21-ша – за індексом реальної заробітної плати.

Перше місце в рейтингу голів ОДА посіла очільниця Харківської області Юлія Світлична. Харківщина стала першою за показниками соцільно-економічного розвитку в 2016 р. Так, індекс промислової продукції зріс на 106,7% (по Україні 102,4%), будівельної – на 100.0% (по Україні 88,6%), сільгосп виробництва– на 106,5% (по Україні 106,1%). Також місцеві експерти відзначили роботу ОДА із допомоги учасникам АТО. Із 5426 заяв учасників АТО на оформлення земельних ділянок було надано у власність 2951 земельну ділянку. Це другий результат по Україні. Крім того, на думку експертів, голові ОДА вдалося налагодити ефективну комунікацію з обласною радою. Так, наприклад, бюджет області на 2017 рік був ухвалений 99 голосами «за» та жодного «проти».

Також у п’ятірці лідерів Олег Синютка (Львівська обл.), Сергій Кузьменко (Кіровоградська обл.), Степан Барна (Тернопільщина) та Геннадій Москаль (Закарпаття).

Експерти позитивно відзначили діяльність голови Львівської ОДА (Олег Синютка) у питаннях розвитку інфраструктури та туризму. Зокрема, відзначили ефективну реалізацію проекту з будівництва доріг за рахунок перевиконанням плану по надходженню митних платежів. Львівщина також серед лідерів за соціально-економічним розвитком в Україні.

Позитивну динаміку продемонструвала й Кіровоградська обл. (Сергій Кузьменко). Кіровоградщина стала 2-ою за зростанням промисловості і 6-ою – за розвитком сільського господарства. Область також друга за збільшенням капітальних інвестицій. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) збільшилися із 2,5 тис. грн. на одну особу населення у 2015 році, до 3,7 тис. грн.– у 2016 році. Серед успіхів експерти також відзначили проведення декомунізації.

Зростання показників соц-економ розвитку мало місце й в Тернопільській області (Степан Барна). Область стала 4-ою в Україні за розвитком промисловості та обсягом виконаних будівельних робіт, 5-ою – за прямими іноземними інвестиціями на одну особу населення. Експерти позитивно відзначили діяльність голови ОДА в напрямку децентралізації.

Тернопільщина – лідер в Україні за кількістю об’єднаних громад. Їх в області 36. Крім цього, було високо оцінено впровадження системи електронних закупівель ProZorro.

До п’ятірки найефективніших голів ОДА також увійшов очільник Закарпатської області Геннадій Москаль. Область продемонструвала зростання показників промисловості – 106% (по Україні 102,4%). Також мав місце ріст індексу будівельної продукції – до 102,9% (по Україні 114,1%). Високо оцінили діяльність голови ОДА місцеві експерти. Зокрема, позитивно відзначили боротьбу із контрабандою. Ймовірно, високому результату сприяла схильність Геннадія Москаля до підтримки дружніх стосунків з місцевиим лідерами думок.





Методологія. Соціально-економічний розвиток області було оцінено за 10 напрямками: розвиток промисловості, сільського господарства, темпи будівництва, прийняття в експлуатацію житла, залучення інвестицій, торговельний баланс, зайнятість та безробіття, збільшення заробітної плати, фінансова самодостатність та енергозбереження. Дані на основі інформації Державної служби статисики та відповідей профільних міністерств та облдержадміністрацій на запити ВГО КВУ.

Опитування експертів проводилося шляхом анкетування. Всього було виділено 16 напрямків. Серед іншого ставилися питання щодо реалізації реформ на місцях (децентралізація, спрощення надання адмінпослуг, державні закупівлі, боротьба з корупцією), кадрової політики голови ОДА та співпраці із обласною радою, прозорості роботи тощо. В експертному опитуванні взяли участь 245 осіб. Переважно це були лідери громадської думки, політичні експерти та представники ЗМІ.

Максимум за свою роботу очільник ОДА міг отримати 10 балів (5 – за соц-економ розвиток і 5 – за оцінку від експертів).





Джерело: сайт ВГО КВУ