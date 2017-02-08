Відео: І.Козаков про електронний квиток, формування ціни та чому влада поза дужками переговорів
02.02 в Кризовому медіа-центрі Херсон відбувся круглий стіл, на якому перший заступник херсонського міського голови Ігор Козаков відповідав на запитання присутніх журналістів, представників громадськості.
На запитання чому муніципальний транспорт не може замінити маршрутки, перший заступник мера відповів:
Чи можливо зараз ввести так званий електронний квиток?
Чи здійснювали колись перевірку собівартості проїзду і чи можливо це?
Яка роль антимонопольного комітету у процесі встановлення ціни на проїзд та у перемовинах з перевізниками?
Як формується тариф на міжміських маршрутах?
Ознайомитись з повним відео круглого столу, коментарями присутніх на відповіді першого заступника міського голови Ігоря Козакова можна перейшовши по цьому посиланню.
На запитання чому муніципальний транспорт не може замінити маршрутки, перший заступник мера відповів:
Чи можливо зараз ввести так званий електронний квиток?
Чи здійснювали колись перевірку собівартості проїзду і чи можливо це?
Яка роль антимонопольного комітету у процесі встановлення ціни на проїзд та у перемовинах з перевізниками?
Як формується тариф на міжміських маршрутах?
Ознайомитись з повним відео круглого столу, коментарями присутніх на відповіді першого заступника міського голови Ігоря Козакова можна перейшовши по цьому посиланню.