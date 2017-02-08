» » Відео: І.Козаков про електронний квиток, формування ціни та чому влада поза дужками переговорів

Відео: І.Козаков про електронний квиток, формування ціни та чому влада поза дужками переговорів

02.02 в Кризовому медіа-центрі Херсон відбувся круглий стіл, на якому перший заступник херсонського міського голови Ігор Козаков відповідав на запитання присутніх журналістів, представників громадськості.
На запитання чому муніципальний транспорт не може замінити маршрутки, перший заступник мера відповів:

Чи можливо зараз ввести так званий електронний квиток?

Чи здійснювали колись перевірку собівартості проїзду і чи можливо це?

Яка роль антимонопольного комітету у процесі встановлення ціни на проїзд та у перемовинах з перевізниками?

Як формується тариф на міжміських маршрутах?

Ознайомитись з повним відео круглого столу, коментарями присутніх на відповіді першого заступника міського голови Ігоря Козакова можна перейшовши по цьому посиланню. скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica